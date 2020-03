Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Le Mouves interpelle les candidats marseillais sur l'ESS Dans la cité phocéenne, le Mouves (Mouvement des entrepreneurs sociaux), qui représente plus de 50 entreprises du territoire marseillais, invite les candidats à l'élection municipale à venir débattre les 10 propositions concrètes (voir ci-dessous) qu'il propose pour « encourager le développement d'entreprises à impact social et écologique…