9h – Marseille, La Coque. Smart Nexus Forum sur le thème Villes et bâtiments intelligents. Matinée d’échanges sur la nouvelle digitalisation urbaine rassemblant les acteurs industriels de la donnée, des infrastructures numériques et énergétiques et de l’immobilier. Plu d’infos nexus-forum.org

11h – Marseille, Parc Chanot. Conférence de lancement du Smart Port Challenge #2. Huit défis innovants pour construire le port du futur

11h – Marseille, Parc Chanot. Table ronde « Focus sur l’industrie Croisière en Région Sud » à l’occasion du salon euroméditerranéen des acteurs de la croissance bleue, Euromaritime en présence de Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président des Régions de France, Jean-François Suhas, Président du Marseille Provence Cruise Club, Laurence Cananzi, présidente du Var Provence Cruise Club et Pasquale Hattemberg, présidente du French Riviera Cruise Club. Ils dresseront le bilan du 1er volet du plan d’actions du contrat de filière tourisme de Croisière en Région Sud signé le 19 mars 2019 et annonceront les grandes lignes du 2e volet

12h – Marseille, La Plateforme_ Le Club Top 20 s’engage pour la protection du littoral et de la Méditerranée et lance le concours de start-up My Med. Plus d’une centaine de start-up pourront concourir dans le cadre de 5 défis pour proposer leurs solutions et leurs innovations en faveur de la protection de la Méditerranée et du littoral. En juin 2020 les lauréats seront dotés et accompagnés par les grandes entreprises membres du Top 20.

14h30 – Marseille, Sofitel. 1er Marseille Immunopole Day consacré au cancer du poumon avec un panel d’experts exceptionnels. Objectif : débattre de l’impact des dernières avancées de la recherche et développement dans le cancer du poumon mais aussi des dispositifs et des pratiques qui conditionnent l’accès à ces innovations. A notre à 18h30 une table-ronde « cancer du poumon : 10 idées reçues ou… pas ! »

18h – Vitrolles, Hotel de ville. Conseil municipal.

18h30 – Marseille. La Coque Le cluster numérique Medinsoft et ses partenaires présentent la charte « Métropole Territoire 4.0 pour tous » regroupant 40 solutions concrètes et chiffrées pour faire de la Métropole Aix-Marseille Provence, « un smart territoire au cœur d’une smart région ! »