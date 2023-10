Share on Facebook

Share on Twitter

La soirée des rencontres annuelles du réseau Cap au Nord entreprendre, jeudi 5 octobre, promettait beaucoup avec un programme alléchant. Les orateurs inspirants (Marie Canton des Terrasses du Port, Julie Davico-Pahin (Ombrea et French tech) et Philippe Pujol (journaliste), des personnalités politiques engagées (Laurent Lhardit, adjoint à l’économie de la Ville de Marseille, Isabelle Campagnola-Savon (conseillère régionale en charge notamment des entreprises), les hôtes de la soirée Francesca Poloniato (directrice du Zef – Théâtre du Merlan) et Diana Bajora, la présidente de Cap au Nord, ont tour à tour pris la parole.

Crédit Gomet’

Ils ont à la fois salué le travail réalisé par l’association forte de ses 330 adhérents, répartis un territoire métropolitain stratégique dont les ressources sont nombreuses (250 000 habitants, 85 000 emplois, 4 500 entreprises et sept zones d’activités dans la ville) et illustré à travers leurs propres expériences les thèmes de la soirée : coopération et innovation.

Le clou du spectacle où étaient présents environ 250 personnes est intervenu ensuite, avec la révélation de la nouvelle feuille de route du réseau. Un programme qui va s’appuyer sur une nouvelle identité graphique, une nouvelle et une nouvelle signature : Marséa Nord Développement. Celle-ci se présente comme « une nouvelle agence territoriale de développement économique, accélérateur des transitions » déclare Alexandre Fassi, le secrétaire général. Un nouveau site internet est annoncé en 2024 pour accompagner le changement d’identité. Une vidéo de lancement a été diffusée lors de la soirée. On peut la retrouver sur le site actuel de l’association qui accueille les nouvelles entreprises, défend les intérêts des acteurs économiques de Marseille Nord et promeut ce territoire qui s’étale du 13e au 16e arrondissements marseillais.

Lien utile :

[Nomination] Diana Bajora succède à Christian Cortambert à la tête de Cap au nord