La Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence a dévoilé les lauréats des appels à projets « Transitions » et « Mobilités », soutenant l’innovation et la durabilité dans le territoire.

« Face aux grands défis de notre temps et afin d’accompagner au mieux les entreprises du territoire pour répondre aux enjeux de demain, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence a lancé en septembre 2023 deux appels à projets sur les thématiques des transitions et des mobilités dotés chacun d’une enveloppe de 70 000 euros. Au terme de la consultation le 30 décembre dernier, neuf projets ont été retenus par deux jurys : cinq sur le volet « mobilités » et quatre sur le volet « transitions ». Toutes les entreprises lauréates sont implantées sur le territoire Aix-Marseille-Provence » annonce la CCIAMP le 13 mars.

Neuf entreprises locales se sont distinguées, avec un total de 138 780 euros attribués pour leurs initiatives.

Projets pour les transitions :

Carbon Blue : Machines pour le traitement des déchets plastiques.

: Machines pour le traitement des déchets plastiques. Make It : Transition numérique pour diverses professions.

: Transition numérique pour diverses professions. Ab Antiquo : Décontamination respectueuse de l’environnement.

: Décontamination respectueuse de l’environnement. Espigas : Des espadrilles et autres produits solidaires et locaux.

Projets pour les mobilités :

Le jury a primé des initiatives transversales, rentables et ayant un impact significatif sur la digitalisation, le développement durable et l’innovation locale. Bravo !

