Le photovoltaïque est devenu une industrie financière. Et le tour de table bancaire de Tenergie en est la nouvelle démonstration. François Trabucco, directeur général confirme pour Gomet’ que la phase de prospection des terrains, leur acquisition et la sécurisation administrative de la ferme photovoltaïque sont des opérations longues et aléatoires qui demandent du cash. Malgré…