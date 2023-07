Après les violentes émeutes du centre-ville, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône est encore dans le feu de l’action. Du 7 au 16 juillet, les forces de l’ordre testent le dispositif de sécurité lors de l’événement test des épreuves de voiles, un an avant les Jeux olympiques 2024. A terre, en mer, comme dans les airs, la sécurité sera renforcée pour accueillir les 350 athlètes et quelque 500 000 touristes dans les meilleurs conditions à partir du 8 mai 2024, date d’arrivée de la flamme olympique à Marseille.

« Il faut donner la meilleure image possible de la France et de la ville de Marseille », assure Yannis Bouzar, le directeur adjoint du cabinet de la préfète de police, Frédérique Camilleri. « Même si les épreuves se font sans public pour le “test event”, ça ne nous empêche pas de tester le dispositif », poursuit le fonctionnaire.

Cette semaine « plusieurs dizaines » de forces de l’ordre supplémentaires patrouillent et sécurisent le périmètre aux abords des grands équipements, la Marina Olympique, installée dans l’anse du Roucas Blanc, et au stade Vélodrome (8e). La préfecture va « tenter de bien utiliser » les renforts de 330 policiers nationaux supplémentaires permis par le plan Marseille en Grand depuis deux ans.

Pour son dispositif en 2024, la préfecture de police entend mettre en place de « nouvelles méthodes de travail » pour décloisonner les champs de compétences entre la police nationale – plutôt en ville – et la gendarmerie nationale – plutôt en périphérie. « Tout le potentiel opérationnel et de police nationale et de la gendarmerie sera mobilisé, assure Yannis Bouzar, nous n’aurons jamais vu autant de policiers patrouiller aux abords du littoral. » La préfecture n’est cependant pas en mesure de communiquer sur le nombre précis de policiers et gendarmes nationaux mobilisés dans le département pour les JO.

Une mobilisation « inédite » à terre, en mer et dans les airs

La police et la gendarmerie nationale testent également leurs dispositifs en mer, sous l’égide de la préfecture maritime de la Méditerranée. « Nous avons déjà considérablement réduit les mises à l’eau intempestives comme les jet ski », relève le directeur adjoint. Sur son compte twitter, la préfecture maritime a publié une vidéo expliquant les consignes de sécurité et les accès autorisés durant la semaine.

Dans les airs aussi, la préfecture entend lutter contre la menace terroriste. « Nous pourrons compter sur les renforts de l’autorité militaire puisque nous allons disposer de moyens lourds qui permettront de prévenir toute forme d’intrusion par drones », explique Yannis Bouzar.



Un dispositif plus général de lutte contre la délinquance à Marseille sera mis en place pour assurer la meilleure expérience des usagers, Marseillais et des visiteurs. Des patrouilles sécuriseront tout le « parcours usagers » de l’arrivée à la gare jusqu’aux sites officiels en passant par les transports en commun.

Plusieurs unités de forces mobiles (CRS) pourront également compléter le dispositif ainsi qu’une dizaine d’agences de sécurité privée. « Le recours très important à des sociétés de sécurité privées se fera dans des proportions inédites », assure Yannis Bouzar. La préfecture encourage, en partenariat avec les collectivités, les associations et autres acteurs à ne pas organiser d’évènements pendant cette période l’été prochain.

