Share on Facebook

Share on Twitter

Trois minutes et une diapositive pour tout support. C’est ce dont disposent les candidats du concours de vulgarisation scientifique « Ma thèse en 180 secondes » (MT180).



Organisée par l’université d’Aix-Marseille, l’université de Toulon et l’université d’Avignon, la finale régionale du concours avait été annulée en 2020, mais cette année, elle a bien eu lieu. Elle se déroulait jeudi 18 mars, à huis clos au Cube d’Aix-Marseille Université (AMU) à Aix-en-Provence avant d’être retransmis en direct sur Youtube.

Pour l’université d’Aix-Marseille, c’était la cinquième édition de l’exercice régional MT180. « C’est un concours qui s’inscrit dans les objectifs d’AMU, a indiqué Éric Berton avant d’ajouter que promouvoir la culture scientifique est une mission essentielle pour les universités ». Selon le président d’AMU, cette compétition est « une façon de démocratiser les sciences et la recherche ».

Pour faire vivre leur thèse de façon claire, concise et convaincante, 15 doctorants – dont 12 formés par le collège doctoral d’AMU, et trois par l’université de Toulon – ont présenté leur sujet de recherche au jury composé de six membres :

Éric Berton, président d’AMU

Xavier Leroux, président de l’Université de Toulon

Ghislaine Gibello, déléguée régionale Provence et Corse du CNRS

Sylvie Depierre, journaliste France TV

Amaury Godron, directeur général d’Obratori groupe l’Occitane

Tom Mébarki, un des gagnants de la finale régionale 2019

Et les lauréats sont…

C’est Peter Stephen Assaghle (« Vulnérabilité des femmes et violences dans la région des Grands Lacs africains : cas des femmes du Grand Kivu ») de l’Université de Toulon, qui a été jugé le plus convaincant, juste devant Bastien Romero (« Variation des traits liés au feu et de l’inflammabilité chez deux espèces de pin à germination obligatoire en fonction de différentes fréquences de feu en région méditerranéenne française ») d’AMU.

Ils sont directement qualifiés pour les demi-finales de la compétition nationale qui se dérouleront le 1er avril prochain.

Elle aussi issue d’AMU, Marie Hemon (« Comment deux doses de susceptibilité génétique peuvent influencer le développement d’anticorps anti-protéines citrullinées dans la polyarthrite rhumatoïde ? ») termine à la troisième position, tandis que Sebastian Marzetti (« Apprentissage et Supervision dans les Systèmes Embarqués Ultra-Low Power ») de l’Université de Toulon obtient le prix des internautes.

La finale nationale du concours aura lieu le 10 juin prochain, tandis que l’exercice international dévoilera la championne ou le champion du monde de la thèse en 180 secondes le 30 septembre 2021.

Document source : liste des candidats

Liens utiles :



> [On aime] Plus d’équipements vélos sur les campus d’AMU