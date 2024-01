Mardi 30 janvier 2024, des perturbations sont toujours à prévoir dans le département, près d’une semaine après le mouvement des agriculteurs sur l’A54 autour de Salon de Provence. Cette fois, une manifestation VTC (véhicule de transport avec chauffeur type Uber) déclarée pour la journée à Marseille est annoncée.

Le cortège de véhicule doit partir de la place de la gare St Charles vers la Marina Olympique située sur les plages à partir de 10 h soit une traversée complète du centre ville avec passage par Prado 1 et Prado 2. Il est fortement conseillé d’éviter ces secteurs et de privilégier les transports en commun si possible. Les VTC réclament la mise en place d’un numerus clausus dans leur profession ainsi que le droit d’utiliser les voies de bus pendant les JO.

A Marseille, les taxis qui ont mené hier des opérations escargots sur les grands axes d’accès autoroutiers, puis bloqué le centre-ville, ils doivent converger aujourd’hui vers le siège de la CNAM 56 chemin Jospeh Aiguier dans le 9e.

La taxis à l’arrêt cours Pierre Puget, bloqués quelques centaines de mettre de la préfecture (Crédit Gomet’/JYD)

Aix, noeud des blocages des agriculteurs sur l’A51

D’autres taxis maintiennent leur barrage filtrant au péage de la Barque sur l’autoroute A8. Pour raison de sécurité, la sortie obligatoire est obligatoire à l’échangeur n°12 (Fuveau) direction Nice. En raison de ce barrage filtrant, l’autoroute A 51 est bloquée dans les deux sens au niveau de la jonction avec l’autoroute A8. Une déviation obligatoire est mise en place de la RN296 (en direction d’Aix) vers la RD7N (Saint-Cannat).

L’A51 est aussi fermée dans le sens Marseille – Gap au niveau de la bretelle vers l’A8 : tous les véhicules sont renvoyés sur l’A8 direction Nice. Les bretelles d’entrée sur la RN296 à « La chevalière » et au niveau de la RD7N sont fermées également. Les bretelles d’entrées et sorties au niveau de « Jas-de-Bouffan » sur la route de la Galice sont fermées également.

Dans le sens nord- sud :

– Pour se rendre à Aix-Centre depuis Venelles, les automobilistes devront sortir à l’échangeur n°12 des platanes,

– Ceux en provenance de Venelles et se dirigeant vers le sud d’Aix-en-Provence seront déviés vers la RD7N en direction de Saint-Cannat. Pour rejoindre le sud d’Aix-en-Provence, il leur faudra ensuite suivre Eguilles et rester sur la RD543 jusqu’à la zone des Milles.

Dans le sens sud – nord :

– Pour les automobilistes venant de l’A8, de Coudoux vers Gap, la sortie sera obligatoire à l’échangeur Aix-Ouest, puis ils emprunteront la route de la Galice et l’avenue De Lattre de Tassigny.

– Pour ceux venant de l’A8 de Nice vers Gap, la bretelle A8 / A51 est fermée. La sortie est obligatoire à l’échangeur n°31 puis il faut contourner le centre d’Aix-en- Provence.

– Enfin pour les automobilistes venant de l’A51 direction Aix-en-Provence Ouest, il faut privilégier la sortie n°5 via la D9 puis suivre Eguilles et Saint-Cannat.