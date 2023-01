La Banque des Territoires (groupe CDC), France urbaine, le groupe Patriarche et JLM Conseil, ont identifié parmi plus de 300 lieux, une sélection de 25 qui, par leur organisation, leur modèle, leur offre de services, leur ancrage territorial représentent l’excellence dans leur capacité à « rendre service » concrètement aux entrepreneurs de toute nature.

Ce sont des lieux qui lieux qui « changent l’innovation », des espaces de projets, de rencontres, de démonstrations « des lieux totem du « tout en un » territorial, des lieux démonstratifs de la qualité de l’écosystème local, de sa capacité de mobilisation des services, de rassemblement, de « collectivisation », de coopération et de mise en lumière. Ils transforment la ville par une architecture signifiante ».

Dans la région Sud, à l’est, Cannes est retenue avec la Bastide Rouge, pôle de l’économie créative et des métiers de l’image, un ensemble de services autour de l’écriture et de la réalisation audiovisuelle. Le bâtiment du campus Georges Méliès a été créé par l’architecte Christophe Gulizzi, d’une superficie de 8145 m2, il côtoie le multiplexe cinématographique « Cinéum Cannes » conçu par Rudy Ricciotti, avec une pépinière d’entreprises à proximité.

Trois « totems » : La Coque, Le Cloître et le Cisam

Le Cisam, Cité de l’Innovation et des Savoirs à Aix-Marseille, un espace collectif, un projet d’Aix-Marseille Université (AMU), de la Métropole Aix-Marseille-Provence et des groupes industriels CMA CGM et L’Occitane. ©Apothéloz

L’initiative Cisam (Cité de l’innovation et des savoirs d’Aix Marseille) est consolidée, note le dossier, tant sur le plan de son implantation au sein du territoire, de l’opérationnalité de son modèle que de sa stabilité économique. Pour renforcer ce dernier volet, Aix Marseille Université et ses partenaires scientifiques (CNRS, INSERM, AP HM, CEA, École Centrale Marseille, IRD, Sciences Po Aix…) ont candidaté à l’appel à projets « ExcellencEs » dans le cadre du PIA 4 ExcellencEs à travers le projet CISAM + et ont obtenu une dotation de 40 millions d’euros de financement de l’État. Ce projet lauréat confirme la pertinence de ce lieu totem répondant, par l’innovation, aux défis socio-économiques, environnementaux et sanitaires de son territoire.

La Coque, Centre d’innovation et d’évènementiel digitalisé d’Aix Marseille, créé par Euroméditerrranée, est animé par la structure VF Events avec trois partenaires Euroméditerrranée, French Tech Aix Marseille et Medinsoft. La Coque bénéficie également du soutien d’Engie Axima pour son activité BIM (Building information modeling) et CIM (Cities information modeling). La Coque est marseillaise et travaille pour le développement de toute la métropole Aix Marseille depuis ce lieu et ceux d’Aix-en-Provence, le Carrefour de l’Innovation et Istres, le Château des Baumes.

Le Cloître, espace des « faiseurs d’avenirs » du nord de Marseille, lieu hybride de la fondation des Apprentis d’Auteuil, s’associe avec des entrepreneurs, sociaux fellows Ashoka, des dirigeants de grands groupes, pour poursuivre et accentuer son engagement auprès des jeunes et des familles les plus fragiles en favorisant leur qualification par l’activité économique. Le Cloître veut essaimer et créer un nouveau lieu comparable sur le même format avec de nouveaux investisseurs pour répondre aux besoins des jeunes. Un lieu qui regroupe un restaurant gastronomique, une écotable, sa ferme agroécologique, un hôtel, un incubateur de start-up positionnées sur l’agroécologie et les énergies renouvelables conjuguant leurs recherches de solutions avec les paysans de la ferme…

Un palmarès tous les deux ans

À travers cette démarche, la Banque des Territoires, France urbaine, le groupe Patriarche JLM Conseil souhaitent ouvrir un débat sur le rôle, l’organisation, les services, les modèles d’exploitation, les modalités d’ancrage immobilier et territorial de ces lieux qui changent l’innovation en France. Cette sélection sortie en juillet 2022 des 25 premiers lieux n’est qu’une première étape de la démarche qui a vocation à s’actualiser tous les deux ans, pour comprendre les facteurs clés de réussite et mais aussi des risques ou facteurs limitants.

