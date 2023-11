La quatrième édition des Trophées régionaux des entrepreneurs positifs de la CPME Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur se déroulait jeudi 16 novembre à la Friche de la Belle de Mai devant un parterre de plus de 800 invités.

L’événement faisait suite aux six finales départementales de la région initiées depuis le mois de septembre dernier au cours desquelles six chefs d’entreprises ont été primés pour leurs initiatives exemplaires et audacieuses.

36 lauréats départementaux étaient en lice pour cette finale pour remporter l’une des distinctions attribuées au cours de la soirée de remise des prix : le courage, la créativité, la solidarité, la persévérance, l’éco-responsabilité et la bienveillance. « Les Trophées des entrepreneurs positifs c’est un peu les Césars de l’économie !» commente Alain Gargani, président de la CPME Sud. « Ces trophées récompensent des entrepreneurs patrimoniaux sur leurs valeurs humaines. Quand on est chef d’entreprise et que l’on traverse les périodes complexes comme celles d’aujourd’hui, s’accorder une bouffée de positivisme ça fait du bien ! Parce que dans ces tempêtes économiques, il y a des chefs d’entreprises, des patrons de TPE ou de PME, qui tiennent bon, qui sont déterminés et pugnaces. Ces Trophées, c’est un hommage à toutes ces personnes-là. Car l’ADN de la CPME et de ses équipes est de placer l’humain au cœur des actions entrepreneuriales avec la certitude qu’une entreprise peut être humaine tout en étant performante ».

Les lauréats de cette 4e édition :



Prix persévérance : Ecole internationale de Boulangerie (04, Noyers-sur-Jabron)

Prix courage Cabaret de l’Etoile Bleue (13, Marseille)

Prix créativité : IPEPPER (06 – Mouans-Sartoux)

Prix bienveillance : Sudériane Cote d’Azur (83 – La Seyne-sur-Mer

Prix éco-responsabilité : Chalets Chabrand (05 – Eygliers)

Prix solidarité : Monsherif (84 Montfavet)



Trois distinctions ont également été attribuées :

Prix santé au travail a été décerné par le GIMS des Bouches-du-Rhône à La Crèche du Château et l’agence Randstad BTP.

Prix du public décerné à Légendes Ozarm (05 – Chabottes)

Prix du jury entreprise Ragni à Cagnes dur Mer (06)



« Cette grande soirée de remise des prix régionaux a pour ambition non seulement de soutenir les pépites du territoire Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais aussi de permettre aux chefs d’entreprise de la région présents, de se rencontrer, d’échanger sur leur quotidien d’entrepreneur, et de croiser des dynamiques » conclut le président Alain Gargani. D’autres rendez-vous sont à venir organisés par la CPME. Le salon des entrepreneurs des Bouches-du-Rhône en décembre au Pharo et, nouveauté, le salon Made in Sud au printemps.