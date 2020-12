Share on Facebook

Xavier Perrier, l’ancien cadre de l’usine Alteo de Gardanne, a annoncé mardi 8 décembre devant le tribunal de commerce de Marseille qu’il retirait son offre de reprise. Il a expliqué sa décision à l’AFP par l’absence de réponse de l’État à une demande de garantie de prêt de 50 millions d’euros pour financer son projet. Xavier Perrier s’était associé avec Alain de Krassny, le P-dg de Kem One, un industriel lyonnais également présent à Fos-sur-Mer. Son offre était la seule à prévoir de conserver l’ensemble des activités : la transformation de bauxite, à l’origine des boues rouges, et la production d’alumine. Désormais, il ne reste plus que l’offre de United Mining Supply (UMS), un groupe de logistique installé en Guinée.

Vers la fin du site de stockage de Mange-Garri

UMS appartient à l’homme d’affaires franco-libanais-guinéen Fadi Wazni. Sa proposition prévoit de ne conserver que la production d’alumine et de stopper à terme les importations de Bauxite. L’arrêt de la transformation de bauxite permettrait la fermeture du site de stockage de Mange-garri à Bouc-Bel-Air. Un argument qui séduit le maire de la commune Richard Maillé qui a apporté son soutien à l’offre d’UMS aux côtés d’Hervé Granier, le maire de Gardanne, dans un communiqué de presse envoyé aux rédactions vendredi dernier. Pour compenser les importations de Bauxite, UMS indique qu’ils se fournira en poudre brute venant d’Europe et raffinée à Gardanne. Selon les estimations, cette transformation impliquera la suppression d’une centaine d’emplois sur les 500 personnes employées au total par le site.

Suite à l’audience de cette dernière offre en course pour la reprise d’Alteo, le tribunal de commerce a fixé son délibéré au 7 janvier prochain.

