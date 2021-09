Share on Facebook

Share on Twitter

Et si vous pouviez admirer les fonds marins sans faire d’apnée ni porter de bouteilles de plongée ? C’est l’expérience qu’offre « l’Aquabulle » inventée en 1970 par Jacques Rougerie, architecte océanographe et spécialiste de l’habitat sous-marin. « Cette petite cabane dans les arbres », comme il aime l’appeler, est immergée au cœur du Musée subaquatique de Marseille jusqu’au 13 septembre, avant de rejoindre le SAGA, sous-marin jaune du commando Cousteau, entreposé dans un hangar de l’Estaque.

Antony Lacanaud, le créateur du musée, se félicite d’avoir « monté l’opération en 15 jours » grâce à l’engagement des parties prenantes. Plusieurs mécènes dont Rougerie+Tangram (nouvelle entité née de la fusion des deux cabinets d’architecture) et Green City Organisation ont « tout de suite suivi pour concrétiser cette exposition au moment du congrès de la nature » affirme-t-il.

Grâce à un système ingénieux, cette bulle de 1,8 mètres de diamètre, permet de respirer librement sous l’eau « et ce jusqu’à 50 mètres de profondeur ! » s’enthousiasme encore Jacques Rougerie, 40 ans après son projet de « Noël sous la mer » en 1981 à Marseille dont l’aquabulle était l’un des personnages principaux.

Aquabulle installée jusqu’au 13 septembre dans le Musée subaquatique de Marseille (Crédit : Guillaume Ruoppolo/Wallis)

Immergée pendant une semaine à 5 mètres de profondeur, l’expérience a été l’occasion pour 70 jeunes marseillais de bénéficier d’un baptême de plongée au large de la plage des Catalans. Selon Hervé Menchon, l’adjoint au littoral de la ville de Marseille : « La ville doit retrouver la culture de la mer et sensibiliser les jeunes à la biodiversité ». Ainsi, cette exposition temporaire s’inscrit dans une vision globale de la municipalité de « démocratiser le littoral pour apaiser la ville » affirme l’élu écologiste. Le photographe attitré du musée, Guillaume Ruoppolo, va dans son sens. Par son travail, l’artiste souhaite transmettre « une proximité avec le littoral » et le rendre « accessible au plus grand nombre ».

Marseille, berceau de la plongée, propose encore peu d’activité de découverte du littoral, de pédagogie sur la biodiversité marine pour les habitants. Le projet de sentier sous-marin pourrait y remédier à horizon 2022 dont le budget de 100 000 euros est annoncé. Ce chemin aquatique, signalé à l’aide de bouées, inclura le Musée subaquatique de Marseille, autour de l’encre, autour de zones riches en biodiversité… Hervé Menchon en parlait déjà le 8 juin au micro de Gomet’, à l’occasion de la mise à l’eau de la neuvième œuvre du musée « Résilience ».

Liens utiles :



> Le Musée Subaquatique de Marseille : une immersion aux multiples facettes

> Le Musée Subaquatique finira-t-il par émerger ?