Le Musée Subaquatique de Marseille propose, depuis septembre 2020, la découverte de huit statues géantes à 100 mètres de la plage des Catalans, dans le 7e arrondissement de Marseille. Depuis quelques mois, plusieurs projets pédagogiques autour de la biodiversité voient le jour en parallèle de l’exposition permanente immergée, qui accueillera ses deux dernières oeuvres en juin et septembre 2021.

L’art pour se reconnecter à la nature

Qui n’a jamais rêvé de découvrir un trésor enfoui sous la mer ? Le Musée Subaquatique de Marseille, pionnier en France, réalise ce rêve et le rend accessible à tous et gratuitement. Huit œuvres géantes d’artistes jonchent le sable à moins de cinq mètres de profondeur et attendent les visiteurs curieux. Seuls requis pour la visite : un peu de force dans les jambes, un masque et un tuba…

Chaque sculpture a été pensée pour laisser la faune marine s’y loger. Les artistes ont utilisé du « ciment marin recyclé » en créant « une surface volontairement rugueuse pour que les microorganismes se développent et que les poissons puissent se nourrir » raconte Antony Lacanaud à Gomet’, le fondateur du Musée Subaquatique de Marseille. Depuis sept mois, certaines œuvres attirent plus que d’autres la vie marine comme Le Poseidon de Christophe Charbonnel (ci-dessous). A l’instar « des visiteurs dans un musée qui préfèrent certaines œuvres » sourit le fondateur « les animaux marins choisissent leurs statues ». Restaurateur de métier, Antony Lacanaud s’est reconverti pour « se reconnecter à la nature » et agir pour sa ville.

Le Poseidon de Christophe Charbonnel (Crédit : Wallis)

Outre le développement du tourisme marin et l’incitation à la pratique sportive, l’objectif de son récif artificiel veut sensibiliser les citoyens à la biodiversité marine. « Il est de notre devoir de participer tous à notre niveau à cet enjeu majeur de sensibilisation à la conservation de nos océans » observe le créateur qui salue l’engagement de FIDAL pour accompagner la pérennité du projet, qui est acté pour quinze ans. « Leur soutien va nous permettre de faire grandir avec plus de sérénité et de professionnalisme cette première entité du genre en France.»