[Dernière minute] La distribution des plantes de l’œuvre de Gad Weil (tweet précédent), initialement programmée à 15h30, est annulée en raison du pillage de la veille.



Installé depuis le 13 décembre sur la partie piétonne de la Canebière, le parcours végétal de l’artiste Gad Weil va être démonté vendredi 3 janvier. « Les 2020 m2 de végétaux connaitront une nouvelle vie dont les premiers bénéficiaires seront les habitants » annonce la Métropole dans un communiqué qui précise que Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence assistera à la distribution des plantes aux associations et au public à 15h30 sur la Canebière (partie piétonne).

« 5400 plantes fleuries du labyrinthe végétal seront distribuées au public et plus de 11 000 végétaux de 13 espèces végétales seront offerts à 6 associations du territoire : Jardin du Belvédère, Cap Pinède, Collectif Hortus, et trois jardins partagés que son Terre de Mars, Foresta/Jardin de la Jougarele et Couvent Belle de Mai (thym, sauge, lavande, teucrium, coronilla, gaura, etc.) » affirme la Métropole. « Les romarins et les arbousiers, ainsi que le reste des plantes aromatiques seront plantés à proximité immédiate du site d’implantation actuel de l’œuvre, sur la place Général de Gaulle, dans le cadre de sa requalification à travers l’opération « Marseille Change ».

La sculpture en forme d’arbre faite d’acier et de vitrail, qui compose le second élément de l’œuvre BiodiversiTerre d’hiver de Gad Weil va également quitter la Canebière. « Elle rejoindra notamment le parc Chanot, en juin 2020, à l’occasion du Congrès mondial de la Nature 2020 de l’UICN » précise enfin le communiqué métropolitain