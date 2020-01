Share on Facebook

La toute jeune start-up Agrove, créée en août dernier à Aix-en-Provence, veut démocratiser l’agriculture urbaine. Elle a développé une jardinière connectée et son application mobile pour faciliter la vie des jardiniers en ville. A l’aide de capteurs, Agrove détecte le microclimat propre à chaque environnement urbain et propose les variétés de plante à cultiver en fonction des paramètres. L’arrosage est entièrement automatisée et l’application prévoit les doses d’eau à libérer en fonction du taux d’humidité, des besoins de la plante… « Vous n’avez presque rien à faire », assure le fondateur de la société, Quentin Rousselot.

Lors de la présentation à l’hôtel de Région lundi 9 décembre, où étaient réunies les start-up en partance pour le CES 2020 qui a lieu du 7 au 10 janvier, le prototype présenté est en bois. Mais d’ores et déjà, Agrove travaille sur une nouvelle version : « Nous allons dévoiler la deuxième génération de notre jardinière qui sera en matériau bio-sourcée », annonce le jeune dirigeant.

Une levée de fonds programmée en 2020

Si elle s’adresse à tous, Agrove vise à moyen terme les entreprises et les équipements publics. « Nous recherchons activement de grands partenaires pour installer nos premières jardinières : hôtels, gares, écoles, collectivités… », explique Quentin Rousselot. Il compte sur ce premier voyage au CES pour faire connaître sa solution et trouver des premiers clients. Comme toute bonne start-up qui se respecte, elle est aussi à la recherche d’investisseurs. Agrove devrait boucler sa première levée de fonds de quelques centaines de milliers d’euros en milieu d’année prochaine.



