Share on Facebook

Share on Twitter

Après le décès de l’orque Moana en octobre 2023, des suites d’une « bactérienne aiguë », le parc Marineland situé à Antibes (Alpes-Maritimes) a annoncé jeudi 28 mars le décès d’Inouk, un mâle âgé de 25 ans, né au sein du parc. Ce deuxième décès d’animal renforce la détermination des militants dans le combat pour le bien-être des orques restantes dans le parc et leur libération de la captivité.

Le parc zoologique prévoyait de relancer les spectacles mettant en scène les orques samedi 30 mars, mais cette reprise est désormais reportée, selon les informations fournies par le parc à l’AFP. Marineland a précisé qu’une autopsie sera effectuée dans les prochains jours en collaboration avec les autorités gouvernementales afin d’établir les causes exactes du décès.

One Voice – Marineland : une bataille judiciaire

Les circonstances entourant la mort d’Inouk soulèvent une série de questions sur les conditions de vie dans les parcs marins tels que Marineland. Les défenseurs des animaux dénoncent vigoureusement les pratiques de cette industrie, accusant les parcs de prioriser les profits au détriment du bien-être des animaux. L’organisation de défense des droits des animaux, One Voice, a été à l’avant-garde de cette bataille, menant des actions juridiques et publiques pour sensibiliser à la cause des orques de Marineland. Sa dernière action, prévue pour le 30 mars, devait mettre en lumière les pratiques controversées du parc, mais sera désormais consacrée à un hommage à Inouk, annonce un communiqué de l’organisation.

En bataille judiciaire contre Marineland, l’association One Voice avait obtenue une expertise par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence concernant l’état de santé de Moana et d’Inouk, tous les deux aujourd’hui décédés, mais aussi de leur environnement, à savoir leurs interactions avec les autres orques et des installations du parc.

« Il y a maintenant urgence pour Wiki et Keijo pour les sortir de Marineland »

A la suite de l’annonce de ce dernier décès, One Voice porte plainte contre Marineland. « Avant d’apprendre la mort d’Inouk, nous étions confiants sur le fait que l’expertise se poursuivrait. Nous sommes à présent dans l’incertitude sur ce point. Et au-delà de l’expertise en cours, il y a maintenant urgence pour Wiki et Keijo pour les sortir de Marineland », partage One Voice, soucieuse du sort des deux orques encore en vie dans le parc d’Antibes.

L’autre association de défense des animaux Peta (Pour une éthique dans le traitement ds animaux) souligne pour sa part : « Dans leur habitat naturel, les orques partagent des liens familiaux complexes et nagent plus de 160 km par jour, mais dans les parcs marins comme Marineland, elles nagent en rond dans des piscines en béton exiguës et sont forcées d’exécuter des numéros dépourvus de sens ».