Les saisons se suivent et se ressemblent concernant la sécheresse. Après un hiver très doux et peu humide, le début de printemps sec et ensoleillé pousse les autorités à prendre déjà des mesures très restrictives pour l’usage de l’eau. Car depuis le mois de décembre 2021, les précipitations sont en effet inférieures à la normale

sur la plus grande partie du département observe la préfecture des Bouches-du-Rhône. « Ainsi, à l’arrivée du printemps, il est constaté une diminution des débits des cours d’eau qui sont à des niveaux remarquablement bas pour la saison » observe la préfecture qui a annoncé après consultation du comité ressource en eau la mise en alerte de plusieurs zones du département et l’état vigilance pour l’ensemble du 13.

Adopter « un comportement quotidien solidaire »

Il a été ainsi décidé face à la sécheresse dans les Bouches-du-Rhône de déclarer le bassin du Réal de Jouques (communes de Jouques et Peyrolles-en-Provence) en « crise», de déclarer l’Huveaune amont (Auriol, Cadolive…), l’Huveaune aval Allauch, Aubagne…) en « Alerte », de maintenir le bassin de l’Arc aval (Berre l’Etang, Coudoux…) en « alerte» et de maintenir la « vigilance » sur le reste du le département des Bouches-du-Rhône. « Il est recommandé à tous d’adopter un comportement quotidien solidaire dans les usages de la ressource en eau et de suivre scrupuleusement les restrictions d’usage. » Elles sont résumées dans le tableau suivant ci-dessous.

Préserver la ressource en eau, une priorité par temps de sécheresse (Crédit Gomet’)

Document source : les mesures de restriction de l’usage de l’eau au 15 avril 2022 dans les Bouches-du-Rhône