NGE basé à Saint-Etienne du Grès au nord d’Arles continue à engranger de gros contrats dans la région. Dans son plan de requalification de l’axe du Cap Pinède-Capitaine Gèze (14e) dans le Nord de Marseille, Euromediterranée a retenu le groupe de BTP NGE ( 16 000 collaborateurs, CA : 2,8 milliards d’euros) pour construire un bassin de rétention de 10 500 m3. Cette infrastructure doit servir à stocker les surplus d’eaux en période pluvieuse afin de pallier la saturation des réseaux et éviter les rejets pollués en mer. Le chantier mobilisera jusqu’à 50 personnes pendant 24 mois pour construire ce bassin en forme de trilobe de 20 mètres de diamètre.

L’aménageur public a confié le marché aux six filiales du groupe NGE qui apportent « une offre globale regroupant l’ensemble des compétences portée un interlocuteur unique », justifie l’entreprise dans un communiqué. Ainsi, NGE GC (mandataire) sera en charge du génie civil, Guintoli du terrassement, EHTP des réseaux, NGE Fondations des soutènements et parois moulées, SOC des équipements et Agilis de la signalisation provisoire.

Le gestion des eaux pluviales a un double enjeu : « Assurer la sécurité publique (prévention des inondations) et la protection de l’environnement (limitation des apports de pollution dans les milieux aquatiques) », explique dans un communiqué Aurélie Cousi, la nouvelle directrice générale d’Euromediterranée nommée en décembre dernier. « Cette opération portée avec la Métropole Aix-Marseille-Provence doit permettre une profonde mutation du secteur Gèze et accompagner le développement de la ZAC Littorale », poursuit-elle. Ce projet s’inscrit en parallèle du programme global de création de bassins de rétention lancé par la Métropole Aix-Marseille-Provence, à l’image du bassin Ganay dans le sud de la ville.

