La communication est-elle rompue entre la Métropole et les associations qui militent pour l’usage du vélo en ville ? Dans une lettre adressée à Martine Vassal, le collectif Ramdam (Rassemblement d’associations pour les modes de déplacements alternatifs dans la Métropole Aix-Marseille) relance sa proposition de concertation avec l’institution afin de travailler notamment au développement des aménagements post-confinement.



La lettre (l’intégralité page suivante) signée par Jean-Yves Petit, le président de Ramdam, regrette d’abord la non réponse à ses précédentes missives : « Dans le cadre de la réflexion en cours pour aborder efficacement la sortie progressive du confinement, à compter du 11 mai, notre rassemblement d’associations Ramdam vous a adressé, le 27 avril, une lettre en tant que Présidente de la Métropole et une autre en tant que Présidente du Département 13. Nous ne pouvons que regretter l’absence de réponse de votre part à ces deux courriers, l’absence de rencontre avec notre réseau associatif et une concertation a minima au sein de la Métropole et inexistante au sein du CD13.»

« Les lobbies de la voiture » versus « centres urbains apaisés »

Alors que la Métropole avait décidé de retirer une piste cyclable temporairement aménagée pour inciter à la pratique du vélo en temps de déconfinement, cinq jours seulement après sa mise en place, le nouveau courrier de Ramdam regrette également « l’absence d’une dynamique des deux collectivités (…) pour faciliter et réaliser des aménagements cyclables et piétons éventuellement réversibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. » Et de déplorer que « la Métropole, Marseille et Aix soient plus sensibles aux lobbies de la voiture qu’aux arguments plaidant en faveur de la santé, de la qualité de l’air, de centres urbains apaisés et du bien-être de la population.»

Malgré cette déception, sa volonté et sa disponibilité pour « dialoguer avec toutes les institutions et collectivités, parmi lesquelles la Métropole et le CD13, afin d’accompagner la mise en service d’infrastructures adaptées au développement des mobilités actives dans les meilleures conditions de sécurité.»