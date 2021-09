Une déclaration pour placer l’eau au centre de la stratégie de conservation de la nature

Présent sur le Congrès mondial de la nature, le Conseil mondial de l’eau et ses partenaires ont dévoilé samedi 4 septembre leur déclaration pour placer l’eau au centre des efforts de conservation de la nature. Ce réseau composé de 400 organisations membres, a un message bien précis à faire passer sur le Congrès. « Il faut que les leaders politiques soient conscients que la gestion des ressources en eau est primordiale dans la préservation des écosystèmes », explique Alba Glass, chargée des relations membres du Conseil mondial de l’eau. En signant la déclaration (l’intégralité ci-dessous), les organisations s’engagent à œuvrer pour « une meilleure intégration des écosystèmes et de la biodiversité dans les activités du secteur de l’eau », à savoir développer et de promouvoir des projets intégrés et des politiques publiques adaptées, au niveau local comme international. Le texte sera ensuite porté au niveau du Forum mondial de l’eau, qui se tiendra à Dakar du 20 au 26 mars 2022. En attendant, il est toujours possible pour les organisations d’apporter leur soutien au Conseil mondial de l’eau, dont le siège international est situé à Marseille, en signant directement la déclaration sur le stand, situé au hall 3 du Parc Chanot.

Lien utile :

> Tous nos articles sur le Conseil mondial de l’eau

« La liberté guidant le peuple » grandeur nature

Le célèbre tableau d’Eugène Delacroix (1830) prendra vie lors du Congrès mondial de la nature, au travers d’une installation du mouvement citoyen Avaaz. Des acteurs en chair et en os reproduiront ainsi les personnages de l’œuvre d’art pour symboliser la mobilisation des peuples et l’éveil des consciences face à la crise écologique. Dans le cadre du Congrès, le mouvement appelle également Emmanuel Macron à soutenir la motion 101, qui prévoit la création de davantage d’aires protégées pour conserver au moins la moitié de la planète et doit être examinée par l’Assemblée des membres de l’UICN en amont de la Cop15. L’installation artistique sera visible devant l’esplanade 3, sur la mini Agora du Palais des Congrès du Parc Chanot, mercredi 8 septembre à 17h (préparations à partir de 16h).

Already at 1.5 retweets but in case you missed it, check out (and share!) our @FT ad calling on @EmmanuelMacron and others leaders to ensure our survival. Will they listen? Please RT:https://t.co/TkohijQwUS — Avaaz (@Avaaz) September 3, 2021

L’association Planète Mer lauréate d’Agir pour le capital naturel (crédit : SUEZ)

« Agir pour le capital naturel » : SUEZ encourage les initiatives en faveur de l’environnement



En parallèle de ses engagements individuels, SUEZ agit pour l’écologie en soutenant d’autres acteurs privés. Le groupe multiplie ainsi les partenariats avec le milieu associatif notamment au travers de son appel à projets « Agir pour le capital naturel » qui récompense des projets menés en France sur le thème « Biodiversité et Solutions fondées sur la Nature ». L’appel à projet est ouvert aux entrepreneurs et entreprises, aux structures d’enseignements, universités, aux acteurs de l’économie sociale et solidaire ou encore aux associations. À l’occasion de cet appel à projet, un comité d’évaluateurs SUEZ et un jury d’experts externes décernent un prix par catégorie ainsi qu’un prix « Coup de cœur ». Les projets retenus reçoivent une dotation de 100 000 euros répartie entre les trois lauréats en fonction de leurs besoins, dans le cadre d’un partenariat avec SUEZ pour une durée maximale de trois ans.



Lors de l’édition 2020, quatre lauréats ont été retenus. C’est le cas par exemple de l’association Planète Mer qui a obtenu la mention « Coup de cœur du jury » grâce à son projet Biolit, une application mobile de sciences participatives sur la biodiversité littorale qui permet aux utilisateurs de partager leurs observations sur la faune et la flore pour mieux connaître et protéger les écosystèmes côtiers. C’est aussi une façon ludique d’impliquer les utilisateurs dans la protection du littoral. L’association Planète Mer est à découvrir sur les Espaces générations nature du Congrès mondial de la nature et est notamment intervenus sur les enjeux de préservation de la biodiversité marine lors d’une matinée sur le navire à propulsion hybride Helios organisée par SUEZ, samedi 4 septembre (lire notre article précédent).



Mention « coup de coeur » également pour l’association G-Addiction, qui a conçu un escape game pour sensibiliser les plus jeunes à l’environnement. Les différentes énigmes et scénarios ont pour objectif, in fine, d’éveiller une conscience écologique et d’apprendre les écogestes facilement. Ont également été récompensés l’INRAE avec le projet ReVers (REVitalisation des sols Viticoles par inoculation de vers de terre) et l’association Halage pour son projet visant à développer la production de fleurs coupées en circuit-court comme activité économique, écologique et responsable sur d’anciennes friches industrielles.



> Plus d’informations sur Agir pour le capital naturel



(En partenariat avec SUEZ)

L’art contemporain au service de la biodiversité

L’association Art of Change organise une grande exposition d’art contemporain Biocenesis21 sur le thème de la biodiversité : quatorze artistes internationaux exposent en ce moment même et jusqu’au 10 septembre leurs œuvres, avec pour mécènes l’Office français de la biodiversité, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, la Maison Ruinart ou encore LVMH. Fondée en 2014 par Alice Audouin, également curatrice de l’exposition Biocenesis21, Art of change 21 a pour objectif de mettre en avant le lien entre art et transition écologique.

Liens utiles :



> [Les échos du Congrès de l’UICN] Région Sud, Nous ! ambitieuses, Plan Bleu

> Tous les échos de l’UICN à retrouver dans notre rubrique environnement