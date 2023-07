« Diogen X société de biotechnologie spécialisée dans la régénération des cellules bêta productrices d’insuline pour le traitement du diabète, a finalisé un tour de financement de série A de 27,5 millions d’euros. L’un des partenaires du fonds d’investissement principal est basé en Côte d’Azur. Nous allons vers des entreprises qui sont dans le même champ d’application avec des fonds surspécialisés.

Dans la santé, nous attendons des annonces sur « Tibi 2 » (du nom de l’économiste porteur de ce projet au ministère, Philippe Tibi, c’est un plan de 7 milliards d’euros dévoilé par Emmanuel Macron le 14 juin sur le salon VivaTech, N.D.L.R.). Nous attendons de savoir si nous pourrons refinancer certains fonds pour élargir à la fois le niveau de prise de risque, vers du « early stage », et aussi pour couvrir de nouveaux domaines thérapeutiques, considérés comme encore plus risqués, comme la médecine régénérative.

Les fonds viennent plus tôt et plus fort

Pour ce qui est du secteur du médicament, très largement issu de la recherche publique, de vraies relations se nouent entre les fonds d’investissement et les structures de transfert de technologies. Dans la biotech, là où certains fonds d’investissement intervenaient assez tardivement dans le développement, attendant que le produit soit le plus « dérisqué » possible, aujourd’hui des fonds arrivent de manière beaucoup plus massive et beaucoup plus tôt.»

La directrice du cluster Eurombiomed, Emilie Royère, a participé au débat organisé par Gomet’ le 4 juillet 2023

à l’occasion de la révélation du baromètre régional des levées de fonds du premier semestre 2023

Gomet’ organise le 24 novembre 2023 les premières Rencontres en région Sud consacrées la finance verte et à impact, une journée d’échanges avec des acteurs nationaux, des experts de haut niveau, des entrepreneurs, des institutionnels, des épargnants et des personnalités inspirantes.

Inscrivez-vous !