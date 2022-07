Gomet’ a publié en juin 2022, un hors-série consacré à l’emploi et à la formation « Le recrutement inversé », dans lequel nous apportons un éclairage sur les modes de formations qui évoluent afin de s’adapter aux nouvelles tendances sur le marché de l’emploi sur le territoire. Extrait.

À travers son aide aux bénéficiaires du RSA, la collectivité des Bouches-du-Rhône, multiplie les initiatives pour que la reprise profite à tous.

En charge de l’insertion des bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA), le Département des Bouches-du-Rhône est pleinement mobilisé pour que la reprise d’activité constatée dans de nombreux secteurs et la baisse du chômage profitent aux personnes éloignées de l’emploi. Sur une année, le nombre de bénéficiaires du RSA a d’ailleurs significativement baissé dans les Bouches-du-Rhône : – 10275 personnes en 2021. Pour obtenir ces performances, et poursuivre sur cette tendance positive, de nombreux moyens sont activés. Des mesures pour lever les freins à l’emploi, telles que la problématique de la garde d’enfants ou encore des déplacements sont également proposées.

Le Département expérimente, depuis un an, avec de nombreux partenaires, la création du Service public de l’insertion et de l’emploi. Il s’agit d’activer tous les leviers pour rapprocher offre et demande d’emploi, notamment dans les secteurs dits en tension qui peinent à recruter. Le Département s’attache à cibler ces filières en finançant des formations qualifiantes. Dans le secteur des transports, le Département finance la formation “Titre professionnel voyageurs”, un programme intensif de 3 mois destiné à former des chauffeurs de bus scolaires. Après obtention de leur diplôme, les candidats seront mis directement en relation avec les employeurs. Autre exemple : dans la restauration, le Département prend en charge une formation vouée à conduire des bénéficiaires du RSA vers un emploi durable dans la filière, d’une durée totale de 9 mois. Le programme concerne tant l’apprentissage des techniques culinaires de base, que le savoir-être professionnel et les règles d’hygiène. Il comprend également des ateliers de maths et de français.

Pour faciliter l’insertion professionnelle, une plateforme dématérialisée de mise en relation des bénéficiaires du RSA proches de l’emploi avec les recruteurs du territoire, Provencemploi.fr, a été mise en place. Elle recense, géolocalise et sélectionne les CV pertinents au regard des exigences des offres d’emploi publiées en ligne.

Jusqu’à 4000€ d’aide pour l’employeur

Une aide au tutorat à destination des entreprises pour les inciter à recruter un bénéficiaire du RSA a été mise en place. L’entreprise s’engage en contrepartie à désigner un tuteur pour encadrer et accompagner le salarié pendant six mois. L’aide peut totaliser jusqu’à 4 000€ sur 6 mois pour une embauche en CDI, à temps plein.

