Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative, Jean-Marc Zulesi (LREM), député des Bouches-du-Rhône et président de la commission en charge du développement durable et de l’aménagement du territoire à l’Assemblée nationale, a défendu puis fait adopter vendredi 22 juillet deux amendements sur les mobilités durables.



Le premier permet de relever le plafond de cumul du forfait mobilités durables (FMD) avec les abonnements transports de 600 euros à 800 euros. Le FMD est un dispositif financier de soutien aux salariés pour leurs déplacements domicile-travail (vélo, covoiturage, transports en commun etc.). Selon le dernier baromètre FMD, publié en juin 2022, le montant moyen du forfait versé par les entreprises est de 434 euros, contre 400 euros en 2021.



Le second amendement défendu par Jean-Marc Zulesi rend possible le cumul des indemnités kilométriques avec celles du covoiturage. Jusqu’alors, un salarié qui choisissait de faire du covoiturage en tant que passager perdait son droit à toucher des indemnités kilométriques. L’amendement adopté permet donc le cumul des indemnités kilométriques avec celles du covoiturage.



Pour rappel, la mobilité routière représente la quasi-totalité des émissions de gaz à effet de serre du transport terrestre. Sur l’autoroute, huit automobilistes sur dix se déplacent seuls dans le cadre de leur trajet quotidien (source : Vinci – étude réalisée sur près d’un million et demi de véhicules). À Marseille, 80% des trajets sont inférieurs à quatre kilomètres.

