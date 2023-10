Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Pour la nouvelle émission de Planète Locale, programme diffusé lundi 9 octobre, sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, Sophie Hébrard de BFM Marseille Provence et Julie Rampal-Guiducci (Gomet’) recevaient Véronique Tourel-Clément, déléguée générale de l'Union des ports de plaisance Provence-Alpes-Côte d'Azur et Monaco (Upaca). Le sujet du jour : les ports de plaisance et la protection de…