Pour partir en vacances, il n’y a pas que l’avion, le train et la voiture, il y a aussi le vélo ! C’est le message que veut faire passer Tous en biclou, entreprise installée depuis le printemps dernier sur le Vieux-Port et qui loue du matériel pour les cyclotouristes en herbe et propose des balades à vélo en Provence. Le co-fondateur de Tous en biclou, Jean-Baptiste Rufach, était présent à l’occasion de la conférence de presse organisée par Gomet’ vendredi 7 octobre en introduction des Rencontres du vélo et des mobilités douces qui auront lieu au Mucem ce vendredi 14 octobre. Entretien.

Gomet’ : Vous êtes le co-fondateur de l’entreprise Tous en biclou. Pourriez-vous présenter votre structure à nos lecteurs ?

Jean-Baptiste Rufach : J’ai co-fondé Tous en biclou avec mon associé Cyril ( Hoccry-Lescarmure, ndlr). Il s’agit d’une toute jeune entreprise de l’économie sociale et solidaire, dont l’objectif est de promouvoir et faciliter la pratique du tourisme à vélo à Marseille. Pour ce faire, nous avons ouvert en mai 2022 une boutique sur le Vieux Port de Marseille au 2 Rue de la Loge où nous proposons, tous les jours de la semaine, de 9h à 18h30, la location de matériel de tourisme à vélo : des vélos et des vélos électriques haut de gamme, des marques Moustache et Gitane notamment, avec tout le matériel qui s’en suit, les casques, les sacoches, les kits de réparation, de sécurité : tout ce qu’il faut autant pour partir une journée aux Goudes que pour faire un voyage à vélo de plusieurs jours dans la région marseillaise.

Cyril Hoccry-Lescarmure de Tous en Biclou interviendra ce vendredi 14 octobre à 14h45 sur la table-ronde « Comment devenir un territoire cyclable attractif pour le tourisme ? », animée par Margot Geay, journaliste à Gomet’. Il prendra la parole aux côtés d’Antoine Séguret, directeur régional de Transdev, Sylvie Palpant, directrice de Vélo Loisir Provence ainsi que Bruno Gouhoury, chargé de développement Provence Tourisme

A travers ce projet « Tous en biclou » et les « Rencontres du Vélo et des mobilités douces » qui se dérouleront le 14 octobre prochain, quelles valeurs souhaitez-vous promouvoir ?

J-B. R : L’idée principale est de montrer que nous sommes une des régions et villes les plus touristiques de France, en l’occurrence la deuxième destination à l’échelle nationale. En parallèle, nous constatons un « boom » national du tourisme en vélo : la demande a explosé de plus de 46% en dix années dont une augmentation de plus de 34% durant les deux dernières années. Or, ici, nous n’avons que peu d’offres de matériel et d’infrastructures. Ainsi, nous sommes présents sur le marché pour faciliter tout cela : nous fournissons un matériel de qualité et repérons également des itinéraires sécurisés dans Marseille ou à l’extérieur de la ville, de durées différentes (de la demi-journée au voyage à vélo de sept jours), et qui nous permettent d’avoir accès à notre magnifique région avec ses panoramas, son terroir.

Nous encourageons fortement les lecteurs à partir en cette période d’été indien marseillais où les températures sont idéales, les itinéraires peu fréquentés et les prix des hébergements et restaurants intéressants. C’est le moment parfait pour partir en voyage à vélo.

Quelles sont vos attentes quant aux « Rencontres du vélo et des mobilités douces » du 14 Octobre prochain ?

J-B. R : Premièrement, pour les acteurs de cette filière, les rencontres du vélo et des mobilités douces vont nous permettre de nous rencontrer, de partager et d’échanger pour que nous puissions ensuite potentiellement collaborer. Deuxièmement, l’attente la plus forte est une vague de prise de conscience, autant dans l’opinion marseillaise, en montrant que le vélo est une vraie solution très efficace et très plaisante par rapport à d’autres modes de déplacement professionnels ou touristiques, qu’auprès des collectivités territoriales, notamment la Métropole qui détient la compétence et qui cumule malheureusement un retard de près de 20 ans. Nous souhaitons qu’elle nous écoute plus et qu’elle se mette à la hauteur des enjeux sociétaux et économiques puisque 2 à 5% du taux de chômage à Marseille sont liés au manque d’infrastructures des transports.

Quelles activités allez-vous proposer lors des rencontres du vélo et des mobilités douces Vendredi prochain ?

J-B. R : Nous allons proposer plusieurs choses. D’abord, de mini découvertes accompagnées de Marseille, à vélo, d’une durée d’une heure le matin et l’après-midi. Nous partirons à la rencontre du patrimoine et de l’histoire marseillais. Puis, nous co-animerons également une conférence sur le tourisme en vélo.

Jean-Baptiste Rufach et Cyril Hoccry-Lescarmure devant la boutique de Tous en biclou, à Marseille (crédit : archives Gomet’)

Avez-vous quelques mots pour promouvoir, auprès de nos lecteurs, le développement de l’utilisation de la mobilité douce qu’est le vélo ?

J-B. R : En deux mots, je dirais bonheur et économie. L’utilisation du vélo est très efficace, beaucoup plus que la voiture sur 80% des trajets notamment avec le mix train/vélo sur certains trajets plus longs. En ville, sur les trajets courts, l’utilisation du vélo nous permet de gagner un temps incroyable. Le bonheur procuré par les trajets en vélo est aussi indéniable : les cyclistes prennent du plaisir, sont à l’air et s’amusent, a contrario des automobilistes, seuls dans leur voiture, stressés, énervés par les embouteillages. La mobilité devient alors un moyen de loisir et de plaisir et non une contrainte. S’ajoute à toutes ces raisons le prix de l’essence actuel qui est un réel argument économique.

Quelles sont les actualités et évènements à venir de votre structure « Tous en Biclou » ?

Jean Baptiste Rufach : Nous sortons doucement de la saison estivale. Nous avons fait beaucoup de location et de visites de Marseille, de séminaires d’entreprises. Nous lançons désormais notre été indien de voyages vélos en octobre et novembre. Tous les weekends, nous proposons une micro-aventure à vélo au départ de Marseille pour redécouvrir autrement le territoire régional grâce au vélo et aux petits chemins hors des sentiers battus : le Luberon, la Camargue, la Méditerranée à vélo, la Via Roma, … C’est une expérience exceptionnelle. Nous encourageons évidemment le public marseillais à venir nous voir afin de préparer leur voyage à vélo dans les mois qui arrivent.

Liens utiles :



> Inscrivez-vous aux Rencontres sur le site de l’événement : https://lesrencontresduvelo.com/



> Les Rencontres du vélo sur Radiocyclo : les explications de Jean-François Eyraud, directeur de Gomet’ Media

> La ville de Marseille veut encourager les mobilités douces face à la voiture sur BFM Marseille Provence

L’actualité des mobilités à retrouver dans notre rubrique Transports

> Rencontres du vélo et des mobilités douces : imaginer la ville apaisée