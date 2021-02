Avec la crise sanitaire, l’agence d’attractivité économique Provence Promotion doit revoir ses ambitions à la baisse. Lors de son conseil d’administration le 28 janvier dernier, elle a fixé ses objectifs pour l’année en cours : atteindre les 65 projets d’installation d’entreprises pour un total de 1 300 emplois. Ce chiffre est évidemment bien en-dessous de son activité en temps normal. A titre de comparaison, en 2019, elle a attiré 80 sociétés sur le territoire pour plus de 1 900 emplois. Provence Promotion a également voté son budget qui s’établira à 3,17 millions d’euros.

Trois thématiques pour s’adapter à la crise

Pour s’ajuster à la situation inédite, l’agence propose une réorientation stratégique autour de trois axes principaux d’actions afin d’attirer les entrepreneurs en Provence : la relocalisation industrielle dans le cadre des politiques françaises et européennes de relance, la déconcentration des capitales (Paris, Londres) notamment grâce à la généralisation du télétravail et au Brexit, et la migration des talents alimentée par l’image d’attractivité des métropoles régionales.

Plus de collaboration entre les grands acteurs économiques

En 2021, quatre grands opérateurs du territoire fusionneront leurs actions d’attractivité avec celles de Provence Promotion : le grand port maritime de Marseille-Fos (GPMM), l’aéroport Marseille Provence, Euroméditerranée pour la déconcentration des fonctions centrales des sièges et Provence Tourisme pour l’attraction d’investisseurs touristiques notamment dans des équipements de loisirs. Provence Promotion annonce également un plan d’actions avec le Pays d’Arles pour rechercher des entreprises pour le futur Grand Marché de Provence à Châteaurenard.

Enfin, l’agence a amorcé en collaboration avec Rising Sud et les agences de promotion des départements de la région, un projet de coopération pour renforcer l’attraction d’entreprises autour du projet Iter et plus largement des territoires d’industries.

« La situation sanitaire actuelle, qui va accentuer la concurrence entre les territoires, doit nous donner l’occasion d’accélérer la transformation du notre. Il faut maintenir les prises de contacts avec les entreprises françaises et étrangères dont les décisions d’investissement nourriront notre reprise », commente Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Aix-Marseille Provence.

