Lors du Forum de l’Union pour les entreprises (UPE 13) qui se déroulait à l’Orange Vélodrome le 3 septembre dernier, la rédaction de Gomet’, présente sur place a interrogé de nombreuses personnalités métropolitaines. Ici l’adjoint du maire de Marseille à l’économie, Laurent Lhardit.

Consultant, Laurent Lhardit, adjoint en charge du dynamisme économique, de l’emploi et du tourisme durable, hérite d’une responsabilité atrophiée dans le précédent mandat, mais s’il prend en compte les rôles majeurs et législatifs de la Région et de la Métropole dans le développement économique, il affirme : « Marseille est dorénavant une ville stratège de son développement, 100 000 Marseillais sont en recherche de l’emploi, nous devons y répondre ».



Les annonces du président Macron sont particulièrement bien perçues par l’élu du Printemps marseillais, socialiste historique : « Il apporte des réponses à des attentes fortes de la ville, on n’y voit que du bien ». Sur l’emploi, Laurent Lhardit s’attelle à mettre en convergence la multiplicité des acteurs qui sont parfois en concurrence et peu en cohérence. À écouter sur l’Afrique, la coopération avec les autres collectivités et la création d’emploi.

Liens utiles :



[Vidéo] Bernard Kleynhoff : « Rising Sud organise la reconquête »

Philippe Korcia (UPE 13) sur le plan Marseille : « Ne pas répéter les erreurs du plan ANRU »