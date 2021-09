Tandis qu’Emmanuel Macron arrive sur le Vieux-Port pour annoncer son grand plan d’investissement pour Marseille, le président de l’Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE13) Philippe Korcia présente l’édition 2021 du Forum des entrepreneurs qui se déroulera vendredi 3 septembre à l’Orange Vélodrome. Le président de la République ne viendra pas à la grand-messe des patrons « même si la possibilité a été évoquée avec l’Elysée », confie un collaborateur de l’UPE 13. Philippe Korcia le remercie tout de même pour les aides annoncées : « Ce sera un geste important et très appréciable pour la Ville de Marseille et tout le territoire sur les volets écoles et mobilités », commente-t-il.

Plan transports : « Il faut lancer les appels d’offres tout de suite »

Le président de l’UPE 13 aura l’occasion de s’entretenir avec Emmanuel Macron sur les grandes problématiques du territoire comme les transports. Il est invité au déjeuner de travail prévu jeudi 2 septembre à la tour La Marseillaise, où se trouve le siège de la Métropole Aix-Marseille Provence, au même titre que les représentants de la Chambre de commerce et les élus concernés par les enjeux mobilités. Finalement et des dirigeants des sociétés de transports.

Sur la création d’un établissement public des mobilités, Philippe Korcia s’estime plutôt satisfait mais prévient : « L’argent donné doit être utilisé. Rappelez-vous les millions distribués pour le premier plan de rénovation urbaine ANRU. Beaucoup n’ont pas été dépensés et il est aujourd’hui perdu. Alors, j’attends maintenant que pour les transports, on ne refasse pas la même erreur. Il faut aller vite et lancer tout de suite les appels d’offres et les consultations. Les collectivités doivent être agiles, comme les entreprises ».

On ne peut pas avoir de développement économique sans mobilité Philippe Korcia

Il rappelle que les transports sont l’un des freins majeurs au développement économique de la métropole et réclame un réseau de mobilité digne de ce nom : « On ne peut plus mettre une heure et demie pour faire Aix-Marseille. On ne peut plus être bloqué pour le dernier kilomètre. On ne peut pas avoir de développement économique sans mobilité. C’est ce que je dirai au président de la République demain à ce déjeuner ».



Un autre sujet qui lui tient à cœur devrait être soumis à Emmanuel Macron : la fiscalité des entreprises. « L’Etat doit se pencher sur le coût du travail. Nous sommes l’un des premiers pays européens sur les prélèvements et je ne veux pas que les entreprises fabriquent des travailleurs pauvres. Si on baisse le coût du travail, je préfère que l’on puisse payer mieux les salariés », assure-t-il. Il évoquera la question avec Emmanuel Macron mais aussi « avec son conseiller spécial à l’économie un peu avant le déjeuner sur les transports », indique-t-il.



Liens utiles :



> [Verbatim] Philippe Korcia (UPE 13) : « Ne reprenons pas du retard sur la Métropole »

> Visite d’Emmanuel Macron : ce qu’en attendent les élus marseillais

> Ecoles, logements, transports : un plan d’aides à Marseille sous conditions