Le centre-ville de Marseille se transforme peu à peu en une immense déchèterie, au grand désarroi des habitants. Depuis jeudi dernier, les éboueurs font grève, et naturellement, les poubelles débordent. Les 1er, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissements de la cité phocéenne sont particulièrement touchés. Des amas de détritus se forment, recouvrant parfois le trottoir et la chaussée. Le mouvement contestataire est parti jeudi soir du dépôt de la Cabucelle (15e arr.) suite à un appel de la CGT, tandis que FO s’apprête à rejoindre la lutte. Dans l’urgence, la Métropole d’Aix-Marseille présidée par Martine Vassal (LR) entame ce lundi des négociations avec les syndicats impliqués afin de désamorcer le conflit.

Les éboueurs refusent de travailler 35 heures par semaine

À l’origine de cet imbroglio, la réforme du temps de travail des agents métropolitains. Conformément à la loi de transformation de la fonction publique adoptée en août 2019, ces derniers devront travailler 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2022, soit un total de 1607 heures par an, contre 1486 actuellement. La Métropole d’Aix-Marseille a cependant proposé une pondération de 5% pour les agents de la collecte, compte tenu de la pénibilité de leur tâche quotidienne. Un geste qui abaisse le temps de travail annuel des éboueurs à 1530 heures.

Trop insuffisant pour les syndicats de rippers. Force ouvrière (FO), majoritaire à Marseille, devrait d’ailleurs entrer en grève à son tour ce lundi selon le journal 20 minutes. Parmi les revendications des syndicats, une compensation financière induite par l’augmentation du temps de travail est exigée. D’après des sources concordantes, le mouvement pourrait s’étendre cette semaine dans d’autres communes de la métropole, notamment Istres et Martigues.

[Propreté] La grève des éboueurs continue à Marseille 🦺 @AMPMetropole entame ce lundi des négociations avec les syndicats 💬 Objectifs : stopper l’hémorragie dans les rues du centre-ville, et éviter que le mouvement ne s’étende sur tout le territoire métropolitain 🗑️ pic.twitter.com/8r0rJspTdX — Gomet’ (@Gometmedia) September 27, 2021

Nettoyer Marseille avant la visite du Président

La Métropole a décidé de réagir pour stopper au plus vite l’hémorragie dans les rues de Marseille avant la visite d’Emmanuel Macron prévue pour la mi-octobre. Après avoir entamé le dialogue social la semaine dernière avec la tenue d’un comité technique, l’institution rencontre ce lundi les représentants des syndicats. Il est notamment prévu d’élaborer un calendrier des négociations. L’unité syndicale est nécessaire pour faire avancer le dossier, et vite.

