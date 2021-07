Share on Facebook

Share on Twitter

Après avoir été annulée l’an dernier, la Ronde d’Aix organisée par l’Amical Vélo Club Aixois (AVCAix) aura bien lieu le 1er août prochain, avec un invité de marque : le Slovène Tadej Pogacar qui vient de remporter pour la seconde fois le Tour de France le 18 juillet dernier. « L’AVCAix est très fier et très honoré de recevoir à la Ronde le double vainqueur du Tour de France Tadej Pogacar, qui est la grande révélation et sûrement le plus grand coureur de grand Tour de cette décennie ! », se réjouit le président de l’association, le chef d’entreprise Jean-Daniel Beurnier.

La course à vélo qui se déroule dans le centre-ville aixois avait déjà reçu Julian Alaphilippe, vainqueur du Tour de France 2019, pour sa 70e édition, qui avait réuni pas moins de 5000 spectateurs. La venue du double vainqueur devrait encore ajouter au prestige la 71e édition et à la renommée du critérium provençal.

Liens utiles :



> Le site de l’AVCAix pour la programmation de la Ronde d’Aix, dimanche 1er août

> L’actualité du vélo dans notre rubrique transports