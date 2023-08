A la suite des épisodes de fortes chaleurs, le département des Bouches-du-Rhône va être placé en vigilance orange pour la cinquième journée consécutive le 24 août. Aujourd’hui, les températures maximales, en hausse, sont comprises entre 38 et 40°C, 41°C dans l’intérieur des terres et entre 33 et 36°C sur le littoral. Pour permettre aux habitants de se rafraîchir et éviter les coups de chaleur, la Ville de Marseille reconduit la gratuité des piscines municipales jusqu’à dimanche 27 août.

Pour prévenir d’un coup de chaleur, dangereux pour les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, personnes atteintes de maladie chronique ou de troubles de la santé mentale, les personnes isolées, les enfants de moins de six ans, les femmes enceintes…), quelques gestes simples sont à adopter selon les préconisations de la Préfecture des Bouches-du-Rhône :

Boire de l’eau plusieurs fois par jour

Continuer à manger normalement

Éviter de sortir aux heures les plus chaudes, soit entre 11h et 21h

Porter un chapeau et des vêtements légers en cas de sortie

Limiter les activités physiques et sportives

Mouiller son corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur, d’un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains tièdes

Essayer de se rendre dans un endroit frais ou climatisé deux à trois heures par jour

Maintenir le logement frais pendant la journée, fermez volets, rideaux et fenêtres.

Aérer le logement la nuit

Prendre des nouvelles des proches les plus fragiles

Météo-France a annoncé hier que le 22 août a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France après un 15 août, avec un indicateur thermique national de 27,1 degrés alors que l’acmé de la hausse des températures en France est attendue pour le 24 ou le 25 août.

