En montant jusqu’à la grande scène, Olivier Ledot, le cofondateur du Delta Festival, sautille. Tout sourire, il lance en emphase : « On est sur la plus grande scène dispo en France. Elle ressemble à une Cathédrale ! » C’est la première année que l’événement marseillais propose une scène aussi imposante, de 65 mètres de largeur avec 200 m2 d’écrans, pour recevoir 30 000 festivaliers chaque jour du 23 au 27 août.

Si cet investissement était nécessaire pour accueillir les installations du rappeur Damso et de la chanteuse Angèle, il révèle surtout les prémices d’une édition 2024 qui doit « marquer le coup » pour les 10 ans du festival. « On commence à mettre la barre haut pour attirer des artistes. L’année prochaine la barre sera encore plus élevée », promet Olivier. Des négociations avec l’hippodrome de Borély, à quelques pas derrière les plages du Prado, sont déjà en cours pour étendre les capacités d’accueil à 40 000 festivaliers par jour.

La grande scène (Crédit : MG)

Les organisateurs rêvent secrètement de programmer des artistes internationaux comme Dualipa, Kendrick Lamar ou d‘autres rappeurs US, dont le cachet pour la soirée avoisine plutôt le million d’euros. « Mais l’idée, tempère le directeur de la communication Lucas Kasprzak, ce n’est pas qu’une personnalité attire tous les festivaliers et fasse de l’ombre aux autres artistes. On veut aussi que les gens viennent vraiment profiter de tout ce que le Delta festival a à offrir. »

Fort de 10 villages thématiques regroupés au sein du forum « le monde des possibles » qui réunit 700 exposants, le festival revendique son attachement à Marseille et à la jeunesse. Un village des territoires a été installé cette année avec des terrains de pétanques et des murs de graffiti. Pour 2024, les organisateurs souhaitent aller plus loin en « rendant cet espace gratuit pour tous les Marseillais.» Peut-on ainsi s’attendre à une programmation « d’or et de platine » avec Jul en tête d’affiche ?

