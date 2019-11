Share on Facebook

Depuis le mois de septembre, le village de marques de Miramas a bien étoffé son offre avec l’arrivée d’une dizaine de boutiques. Parmi les plus emblématiques, Dinseyland Paris a choisi le sud de la France et McArthurGlen Provence pour ouvrir sa première boutique outlet à partir du 8 novembre.

La mode féminine est aussi à l’honneur au village de marques inauguré en avril 2017 avec l’arrivée des bijoux Pandora, de l’enseigne marseillaise Les petites Bombes, de Suncco et enfin Boss Woman ouvert depuis mi-octobre. Côté sportswear, la marque de surf et ski bien connue dans le sud Sun Valley a ouvert un point de vente en septembre, suivi par les maillots de bain Kiwi Saint-Tropez.

Enfin, le village renforce également son offre beauté avec l’Occitane en Provence et la marque de cosmétique naturelle Kalys arrivées en octobre et la marque Rituals qui débarque fin novembre. Ouvert en 2017, le village des marques compte désormais plus de 130 boutiques.