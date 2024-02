La capitale catalane, Barcelone, semble au sommet de sa forme à l’aube de cette nouvelle année. Industrieuse et artistique, terrienne et maritime, puissante et raffinée, le voyage à Barcelone offre une multitude de registres pour une visite où l’on ne s’ennuie jamais. Car ici, c’est toute l’histoire de l’Espagne, ancienne et contemporaine s’invite aux regards et à l’expérience.

Sous nos pas, à l’arrière de la cathédrale, le musée de la ville nous propose de découvrir les premières traces de Marcino, le nom de la ville antique dont les vestiges sont mis en valeur en sous-sol, dans leur état de découvertes. Une plongée avant notre ère, point de départ d’un cheminement à travers les siècles, de la présence islamique de la dynastie omeyade jusqu’à la reconquête, puis au 20e siècle à la construction de la ville moderne. La puissance économique de la ville Etat, capitale de la Catalogne s’affirme au fil des décennies du siècle dernier avec notamment l’organisation des Jeux Olympiques en 1992 jusqu’à l’obtention en 2008 d’un symbole, convoité par Marseille, avec l’implantation du siège de l’Union pour la Méditerranée.

Mais bien avant, tout au long du 20e siècle, Barcelone brille aussi par son influence artistique. Des réalisations de Gaudí avec ses maisons (Battló et Pedrera), le parc Güell et la fameuse cathédrale Sagrada familia, en perpétuelle évolution (depuis le début de sa construction en 1882), au récent musée Moco, Barcelone abrite des trésors de peintures, sculptures et autres oeuvres culturelles majeures.

Georgia (collégienne parisienne) découvre les NFT au Moco



Le Moco est un musée d’art moderne situé à Barcelone dans la vieille ville. Il n‘est pas très grand mais est parfait pour une visite en famille. Il nous fait découvrir de nombreux artistes iconiques comme Banksy, Andy Wharol, Kaws… Il y a une grande salle immersive (les enfants seront très amusés). J’ai aussi eu l’occasion de découvrir une nouvelle forme d’art : le NFT. Un NFT ce peut être une image ou une vidéo achetée avec de la crypto-monnaie. L’oeuvre n’appartient qu’à une seule personne grâce à une authentification par un protocole de chaîne de blocs. Pour qu’il n’y ait pas trop de monde, il vaut mieux aller au Moco tôt le matin ou tard le soir. Adresse : 25 rue de Montcada, Barcelone. Prix: 10€-17€

Picasso-Miró, regards croisés depuis Barcelone

La remarquable exposition Picasso-Miró, visible jusqu’au 25 février 2024 répartie sur deux sites incontournables, le Musée Picasso dans la vielle ville et à la Fondation Miró, sur la colline de Mujic, symbolise à merveille toute l’empreinte de la ville sur l’art contemporain. Une seule exposition dans deux institutions qui sont en elles-mêmes une manifestation claire de la relation intense et étendue que Miró et Picasso ont entretenue avec la ville de Barcelone.

Le fil conducteur de l’exposition s’appuie sur deux concepts essentiels: l’amitié de toute une vie entre Joan Miró et Pablo Picasso, une amitié qui se reflète dans de nombreux documents et qui fait référence à leurs rencontres mais aussi à leurs accords et désaccords dans le domaine artistique et leurs liens avec Barcelone, dont le résultat ultime est l’héritage qu’ils ont tous deux laissé à la ville sous la forme des deux musées monographiques qui portent leurs noms.

L’exposition s’articule autour de six grands axes chronologiques et thématiques et rassemble plus de 250 œuvres issues de collections publiques et privées du monde entier dans le but d’exposer côte à côte deux artistes qui ont transformé l’art du XXe siècle. Depuis leur rencontre en 1917 à Barcelone jusqu’à leurs derniers projets monumentaux, en passant par l’épisode du Pavillon de la République espagnole à Paris en 1937 lors de l’Exposition universelle ou l’intérêt pour la technique ancestrale de la céramique, le visiteur découvrira également comment ces deux artistes et amis ont partagé de nombreux moments de leur carrière.



Et si l’on veut prolonger le parcours pictural, n’hésitez pas à faire le détour par Cadaquès et Figueras sur le chemin du retour, pour y rencontrer une autre figure de l’art moderne catalan : le géant fou et génial Salvador Dalí.



Barcelone, c’est aussi son centre commercial vibrant, avec le luxe sur via Gracia aux échoppes du Rembla, les nombreux marchés dispersés dans les halles alimentaires où les habitants se pressent le week-end. Il faut prendre également le temps de découvrir les bodegas dans les ruelles médiévales. On y déguste des tapas. La restauration offre toutes sortes de plats venus du monde entier, bien sûr aux origines hispaniques mais aussi asiatiques.

Enfin, les balades dans les parcs et jardins comme en bord de mer mêlent l’utile à l’agréable, notamment en vélo, car ici les pistes sont très nombreuses et sécurisées, et les tarifs des locations sont abordables (15€ la journée, voir notre carnet de bord). Le chantier de l’extension du tramway promet aussi de nouvelles traversées entre le centre jusqu’au grand cornichon local, un gratte-ciel inauguré en 2005, dessiné par l’architecte français Jean Nouvel, siège du Grupo Agbar, la société des Eaux de Barcelone. Le week-end ne suffira pas à tout parcourir… Bon séjour à Barcelone !

Notre carnet de bord et bonnes adresses à Barcelone

Pour y aller :

En voiture, comptez cinq heures, pour parcourir les 505 km qui séparent Marseille de Barcelone en utilisant les autoroutes ou 2X2 voies présentes sur tout le parcours.

En train, la nouvelle ligne de l‘opérateur Renfe a de quoi séduire avec des prix attractifs et un service apprécié. A partir de 85 euros le billet simple. Comptez 4h30 depuis la gare St Charles.

En avion (1h10 de vol) la compagnie espagnole à bas coût Vueling assure des vols directs depuis Marseille – Provence autour de 100 euros l’aller simple. Volotea, autre compagnie espagnole assure aussi une liaison mas pas toute l’année.

Où dormir ?

Barcelone dispose d’une offre hôtelière très vaste du niveau d’une capitale internationale européenne (1,6 million d’habitants). L’offre de location saisonnière est également pléthorique. A partir de 65 euros pour deux dans le centre. Nous vous conseillons Casa Bonay (environ 250 euros la nuit pour une chambre double en saison) bien placé, à la croisée du centre commercial et touristique et non de la Sagrada famila avec ses chambres confortables et rénovées avec goût. sa chaleurs salle de restaurant devient un un rendez-vous dans la journée pour les télétravailleurs de passage dans une ambiance lounge. Les soirées sont animées avec dj set. Les vélos de l’hôtel sont prêtés mais basiques.

Où manger ?

Comme évoqué, la variété des propositions est ici infinie et très internationale. On vous conseillera de manger du poissons dans ce haut lieu fréquenté par les Barcelonais dans le quartier de la Barconaleta au port ou dans la bodega de la la vielle ville, plaça de les Olles, chez CalPep (environ 30 euros sans se priver). Dans un autre style plus brasserie, mais toujours avec d’excellents tapas, vous passerez une excellente soirée au Boro Bar entre Gran Vía non loin de Pg. de Gràcia.



Que faire ?

Des visites, des balades, des resto, du shopping… Un détour par l’office de tourisme de Barcelone www.visitbarcelona.com vous permettra un 360 de l’offre avec les lieux où il faut réserver, les maisons Gaudí notamment dont les visites nocturnes sont particulièrement prisées malgré un prix d’accès élevé. comptez par exemple 45 euros pour la Casa Battló : pour un adulte 29 euros le jour, 39 euros le soir. Les balades ont vélo sont appréciables avec un beau réseau de pistes en bon état. Sept&Scoot offre une gamme de location variée et pas cher.

Liens utiles :



