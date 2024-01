A nous l’Espagne ! L’année 2023 a marqué les débuts remarqués de l’opérateur ferroviaire espagnol Renfe en tant que concurrent sur le marché français. En l’espace cinq mois (mi-juillet mi-décembre), les trains AVE à Marseille et Lyon revendiquent le transport de plus de 250 000 passagers, avec un taux d’occupation moyen de 80%.

Renfe a commencé à communiquer à Marseille comme ici sur la Corniche l’été dernier (Crédit : archives Gomet’)

Le déploiement opérationnel s’est fait progressivement au cours de l’été pour garantir la stabilité du service, jusqu’à ce qu’il atteigne 28 circulations hebdomadaires. A la suite de cette offensive réussie, Renfe souhaite accélérer en 2024 avec l’extension de ses opérations jusqu’à Paris et multiplier par quatre ses services en France d’ici 2024.

Renfe sur l’axe principal Paris – Lyon – Marseille

Le plan de Renfe en France comprend l’augmentation des quatre opérations quotidiennes actuelles à 16 trains AVE (Lyon avec Barcelone, et Marseille avec Barcelone et Madrid), et le début d’une saison sur l’axe principal français qui relie Paris à Lyon et Marseille. La gare de Lyon sera le terminus des trains AVE de Renfe à Paris. En outre, la compagnie va étendre la liste des gares desservies sur le territoire français en ajoutant trois nouveaux arrêts sur différentes lignes : Lyon Perrache, Montpellier Sud de France et Nîmes Port-du-Gard.

Objectif 2024 : 2,1 millions de billets vendus

Au total, l’AVE doit relier en 2024 17 destinations de part et d’autre de la frontière et desservira 20 gares. « Les nouvelles opérations de Renfe en France se traduiront par une augmentation exponentielle de la capacité grâce à la mise en service des nouveaux trains AVE s-106, avec plus de 500 sièges par train » précise Renfe. Avec le plan opérationnel prévu, Renfe doit disposer d’une offre de 2,7 millions de sièges par an. Avec un taux d’occupation moyen comme celui obtenu jusqu’à présent en France, soit de 80%, cela se traduit par une vente annuelle de plus de 2,1 millions de billets AVE.

Le train à grande vitesse Ave de Renfe (Crédit Renfe)

