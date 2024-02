Share on Facebook

Les travaux entamés fin 2023 début 2024 sont presque achevés sur la voirie de la partie haute de la rue Charras, dans le 7e arrondissement de Marseille. Et les riverains sont partagés, le plus souvent en fonction des usages (stationnement, piétons, cyclistes) qu’ils font de la rue.

Mais les pratiquants du vélo sont pour la plupart dubitatifs, voire carrément critiques. La nouvelle voirie dégagée sur un côté du stationnement a a laissé la place à une piste cyclable en sens unique descendant et à un trottoir rénové.



Las, le tracé de la piste paraît tout à la fois très resserré sur certaines parties, notamment dans les deux virages du haut due la rue, et le revêtement de la voie est partagé entre du goudron et… les anciens pavés du caniveau. Le parcours à bicyclette s’annonce chaotique, voire dangereux, sans parler des conteneurs sur roulettes qui viennent encombrer la piste. Les aménagements prochains, côté stationnement, devront permettre de les retenir.

Etienne Tabbagh (mairie des 1er et 7e) ne comprend pas le double revêtement de la bande cyclable

L’adjoint aux mobilités de la mairie des 1er et 7 arrondissements, Etienne Tabbagh, joint samedi 17 février par Gomet’, reconnaît que l’aménagement n’est pas parfait, ayant lui même tester ce que l’on doit appeller « bande cyclable et non piste cyclable. »

« Nous avançons, c’est important » souligne l’élu écologiste, en se référant au nouvel aspect de rue où enfin les piétons peuvent profiter d’espace sur le trottoir. Il rappelle également que lorsqu’une voirie est rénovée, trois obligations s’imposent : la suppression du stationnement à cheval, un double-sens cyclable lorsque la rue est en sens unique et la protection des passages piétons concernant le revêtement de la bande cyclable. « Le même type de transformation a été réalisé au même moment rue Consolat dans le 1er arrondissement » précise Etienne Tabbagh. Le rue Breteuil, dans le 6e arrondissement, est également équipé d’une piste cyclable en sens descendant jusqu’au cours Pierre Puget.



En revanche, l’adjoint de Sophie Camard, la maire du secteur, a dû mal à comprendre le double revêtement de la bande cyclable de la rue Charras et va demander des explications à la Métropole, maître de l’ouvrage.

La rue Charras est une artère très fréquentée, située entre la quartier des Catalans et la place St-Eugène. Elle permet notamment d’éviter une partie des bouchons d’Endoume côté mer, et dessert Samatan, le Vallon des Auffes, Bompard et Endoume. Pas sûr qu’en l’état, la voie séduise les cyclistes marseillais, qui en ont déjà beaucoup vu en matière d’aménagements “clous rouillés…”

