La compagnie aérienne Austrian Airlines, détenue par le groupe Lufthansa, ouvre une liaison entre Marseille et Vienne à compter du 31 mars. L’occasion de découvrir cette belle capitale européenne à moins de deux heures d’avion.

Vous aimez la pâtisserie, l’univers de Sissi et les musées ? Pourquoi ne pas vous envoler pour Vienne le temps d’un week-end ? À compter de vendredi prochain, Austrian Airlines proposera trois vols directs aller-retour depuis Marseille avec des départs proposés le mercredi, le vendredi et le dimanche.

Une ville entre tradition et modernité

Avec cette nouvelle destination, l’Office de tourisme de Vienne espère attirer les Français, et plus particulièrement les Marseillais. Élue dix fois de suite « ville la plus agréable du monde », Vienne offre un étonnant contraste de tradition et de modernité. Les palais baroques de l’impératrice Marie-Thérèse s’harmonisent avec l’architecture des bâtiments du quartiers des musées.

Le palais de la Hofburg, résidence d’hiver de l’impératrice Sissi et de l’empereur François-Ferdinand, à Vienne (Crédit : JRG)

L’occasion également de découvrir les célèbres pâtisseries viennoises, dont les fameuses « sachertorte » et « apfelstrudel », dans l’un des innombrables cafés que compte la ville : Demel, le café Landtmann, le café central… Le choix ne manque pas !

Pas le temps de s’ennuyer, Vienne est un musée à ciel ouvert. Parmi les visites immanquables, le palais de Schonbrunn (à quelques minutes du centre en métro), le palais de la Hofburg, mais aussi le Belvédère, qui accueille la plus grande collection d’oeuvre du peinte Klimt, notamment son célèbre tableau « Le baiser. » Sans oublier, pour les plus aventuriers, le reste de l’Autriche, qui offre aussi de belles choses à voir.

Qui sait, avec cette nouvelle ligne, peut-être que les Viennois auront à leur tour envie de découvrir la cité phocéenne ?

