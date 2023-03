Share on Facebook

La Région, le Grand Port et la Métropole ont réaffirmé leur soutien à la filière hydrogène à l'occasion du salon « Meet4Hydrogen », organisé à Marseille les 21 et 22 mars. Après une première édition organisée à Toulon, en 2022, le salon « Meet4Hydrogen - HyPorts », une convention d'affaires dédiée aux applications maritimes, fluviales et portuaires de l'hydrogène,…