Un maxi vide dressing de printemps à Coco Velten

Profitez d’un grand vide dressing organisé organisé par Venom Secondhand dans le lieu partagé de Coco Velten, situé dans le 1er arrondissement de Marseille. Rendez-vous à partir de 11h. L’entrée est gratuite et l’événement est ouvert à tous.

Coco Velten

16 Rue Bernard du Bois

13001 Marseille



Les Rencontres du 9e Art enchantent les visiteurs

Cette année encore, expositions, rencontres, ateliers et performances vont animer la ville pendant près de deux mois avec, pour nouveauté, l’invitation lancée par les organisateurs à plusieurs artistes de la scène graphique internationale. Diversité des propositions et engagements revendiqués sont au rendez-vous et en accès libre. Avec ou sans bulles.

Rencontres du 9e art – Aix-en-Provence

Du 8 avril au 28 mai 2023

Le salon d’art contemporain bat son plein à Martigues

Le Salon d’Art contemporain revient ddans la salle de l’AIGALIER à Martigues depuis 2001. Cette année, découvrez l’exposition autour de la sculptrice Julia Williamson.

Salle de l’Aigalier

Place du 8 mai, Martigues



Randonnée cycliste de l’étoile

La MJC Plan de Cuques organise la 5ème édition de la Randonnée Cycliste de l’Etoile qui se déroulera sur deux jours consécutifs, le samedi 22 et le dimanche 23 avril 2023. Cette organisation sur deux jours vous permettra de profiter pleinement de l’expérience à vélo et de choisir la journée qui convient le mieux à votre emploi du temps. La convivialité et l’accueil des sportifs sont privilégiés, avec des ravitaillements copieux tout au long du parcours. Le départ s’effectuera depuis le Complexe Sportif les Ambrosis, situé Rue Colette Besson à Plan de Cuques.

Pour les inscriptions sur place :

Route / VTT

Adultes FF Vélo (ex FFCT) : 9€

Adultes non licenciés : 12€

– de 18 ans FF Vélo (ex FFCT) : gratuit

– de 18 ans non licenciés : 6€



Randonnées

Adhérents MJC : 5€

Autres : 7€

La voie est libre revient dimanche

La Ville de Marseille organise “La Voie est libre” pour la 13ème édition ce dimanche 23 avril sur la Corniche Kennedy, sur les 3,6 km séparant la rue du Capitaine Dessemond du parc Talabot. Cet événement libère la voie des voitures pour laisser place aux mobilités douces. Des food trucks proposeront une variété de restauration tout au long du parcours, accompagnés d’animations musicales et culturelles proposées par des artistes de chant, de danse et du spectacle. Des moyens de transport en libre-service sont mis à disposition, y compris pour les personnes à mobilité réduite, renforçant ainsi l’action de la ville en faveur d’un cadre de vie plus agréable.

La Corniche

Dimanche toute la journée



Marché des créateurs à Gemenos

Sous les arcades à Gemenos, rendez-vous de 10h à 18h pour découvrir les créations d’une quarantaine d’artisants de Gémenos. Tissus, perles, rangements, accessoires couture, laine… Certains commerçants en profitent pour vendre à petits prix leurs fin de stock de fourniture de créations. Entrée et parking gratuit.

Marché de Créateurs & vide atelier

Dim 23/04 de 10h à 18h

Convention du disque de salon de Provence

Avis aux amoureux de la musique ! Des dizaines de milliers de 45T, 33T, CD, DVD, accessoires et goodies sont présentés dimanche 23 avril par de nombreux exposants, professionnels, particuliers et associatifs dans une ambiance familiale dans l’espace Charles Trenet.

Espace Charles TrenetC/o

19 Boulevard Aristide Briand

13300 Salon-de-Provence