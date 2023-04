Le plus grand salon européen dédié à la tech et à l’innovation est de retour du 14 au 17 juin prochain. L’édition 2023 de Vivatechnology – ou Vivatech – se tiendra une nouvelle fois à Paris, avec comme objectif principal de connecter les start-up aux grandes entreprises, aux leaders technologiques et bien sûr aux investisseurs du monde entier. Près de 2500 exposants ont réservé un stand – les nouvelles tendances (IA, cybersécurité, cleantech, metavers…) sont notamment représentées. Les organisateurs du salon attendent cette année 91 000 participants, issus d’au moins 146 pays.

Comme chaque année, la Région Sud, partenaire de l’évènement, envoie une délégation de jeunes pousses à Paris, pour exposer fièrement l’innovation made in Provence-Alpes-Côte d’Azur. En 2023, parmi les 29 jeunes pousses régionales sélectionnées, 13 ont implanté leur siège social à Aix-Marseille. Et neuf d’entre elles se sont installées au Technopôle de l’environnement Arbois Méditerranée, situé en périphérie d’Aix-en-Provence. Ainsi, la filière “énergie propre”, incarnée par HySilabs, Entent, Sakowin ou encore BiomiTech, est encore une fois fortement représentée au sein de notre escadron métropolitain.

Vivatech 2023 : les start-up implantées à Aix-Marseille

• Deki (Marseille) propose de décarboner la logistique du dernier kilomètre avec une plateforme Saas (Software-as-a-Service), et des hubs physiques



• Alto Solution (Aix), produit de la chaleur solaire entre 100 et 400°C à un prix compétitif, pour remplacer les combustibles fossiles dans l’industrie



• BiomiTech (Aix), développe des technologies intelligentes de dépollution et de décarbonation de l’air, notamment grâce aux microalgues



• Entent (Aix), développe la technologie “pulse”, qui permet de valoriser les chaleurs de basse température, de 60 à 150 degrés, en électricité utile



• Acwa Robotics (Aix), développe une solution innovante, le robot-chenille, pour cartographier et évaluer l’état des réseaux d’eau



• SP3H (Aix), accompagne la décarbonation des véhicules thermiques en identifiant avec précision la composition de leur carburant



• Hysilabs (Aix), développe une solution qui permet de stocker et de transporter l’hydrogène sous forme liquide, puis de le libérer à la demande



• Pométhée (Aix), est un fournisseur de technologies destinées à observer, comprendre et anticiper, depuis l’espace, un ensemble de risques ou de menaces



• Quantia (Aix), le premier système actif de récupération de chaleur du marché ; un chauffe-eau instantané, écologique, intelligent et miniaturisé



• Sakowin (Aix), développe une technologie capable de transformer le (bio)méthane en hydrogène et en carbone solide – une alternative à l’électrolyse



• TeedUp (Marseille), a lancé une application gratuite de mise en relation qui permet de trouver rapidement un partenaire pour faire du sport



• SportAll (Allauch), est la place de marché pour tous les détenteurs de droits sportifs voulant distribuer et monétiser leurs images



• Tuito (La Ciotat), conçoit des interfaces et applications interactives à destination du marché médical et de l’industrie.

Le siège social de Smartpreuve étant implanté à Toulon, nous n’avons pas intégré la société à cette liste des start-up d’Aix-Marseille.

