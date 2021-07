[Cinéma dans les vignes] Paris, Je t’aime, au Château Lacoste

Le cinéma dans les vignes est de retour cet été ! Au beau milieu des vignes du Château Lacoste, à côté d’Aix-en-Provence, venez profiter d’une séance de cinéma en plein-air tout en dégustant un verre de vin. Au programme : une série de court-métrages sur le thème de la Ville Lumière. Le conseil de Gomet’ : pensez à prévoir pique-nique, coussins et couverture pour un confort maximal pendant toute la séance. Avant que celle-ci ne commence, vous pourrez admirer l’exposition de l’artiste Richard Long

Cinéma dans les vignes – Paris, je t’aime

Château Lacoste

2750 route de la Cride, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade

Vendredi 30 juillet

Bar à vin

Projection à partir de 21h30

Billetterie

[Bonne adresse] Les Grandes Tables de La Criée

En quête d’un bon restaurant pour ce week-end ? Et pourquoi pas s’offrir une expérience culinaire et artistique ? C’est ce que propose le restaurant Les Grandes Tables du théâtre de La Criée. Jusqu’à fin août, il accueille à tour de rôle quatre artistes-chefs, qui proposent des plats pensés comme des oeuvres d’art, principalement à base de poisson, en référence à l’ancienne Criée aux poissons, mais aussi des saveurs africaines. Du salé, du sucré, mais aussi des planches apéritives. Jusqu’à fin juillet, c’est la chef Sarah Chougnet qui investit les fourneaux de La Criée. Passée par les brigades londoniennes d’Anne-Sophie Pic et d’Hélène Darroze, avant de travailler au George V à Paris, Sarah Chougnet s’est installée en 2020 à Marseille et était déjà présente l’été dernier pour la première édition des Grandes tables de La Criée.

Les grandes tables de La Criée

30 quai de Rive Neuve 13007 Marseille

Dès 19h

Réservations :Les grandes Tables de la Criée – 06 03 39 14 75 – criee@lesgrandestables.com

[Green attitude] Opération dépollution aux Catalans

Pourquoi pas profiter du week-end pour mener une action utile ? L’association Clean My Calanques organise une opération de dépollution ce dimanche sur la plage des Catalans, à laquelle tout le monde peut se joindre. Le but : ramasser les déchets les plus « originaux » avec des « cadeaux éco-responsable » à la clé, promet l’association … Pour participer, il suffit d’apporter ses propres gants, le reste est fournit par l’association.

Rendez-vous plage des Catalans de 18h à 21h

Gratuit

La page Facebook de l’événement pour plus d’informations

[Festival] Le festival de piano à La Roque d’Anthéron

Ce week-end sera l’occasion de profiter de la 41ème édition Festival de piano de La Roque d’Anthéron, qui durera jusqu’au 18 août. Vendredi, samedi et dimanche soirs, plusieurs artistes seront invités dont Nathalia Milstein, Vanessa Wagner et Jonathan Fournel, pour réinterpréter des grands classiques, de Brahms à Chopin

Festival de Piano – La Roque d’Anthéron

Pass sanitaire obligatoire. Plus d’information sur le pass sanitaire ici.

Billetterie sur place

[En balade] Pas si loin : la presqu’île de Brégançon

Ce n’est pas parce que le fort est généralement fermé en août en raison du passage des présidents de la République (résidence officielle de la Républque), qu’il faut s’interdire de parcourir cette splendide côte, entre La Londe-les-Maures et Bormes-les-Mimosas. C’est en effet l’une des plus belles routes de France et de Navarre, entre grands domaines viticoles (Léoube, Ott, Brégançon,…) et des plages de sable blanc bordées par une eau turquoise. Un conseil : arrêtez-vous pour la journée au café-plage du Château Léoube pour une journée et soirée « chill » à rêver. Samedi 31 juillet 2021, c’est Bob Sinclar qui va animer les étoiles…

Crédit Gomet’/JFE

