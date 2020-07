Madame @MicheleRubirola est désormais maire de Marseille, la première femme à assurer cette magnifique mission. Et je la félicite pour cette élection. pic.twitter.com/GMjlViVVnu

Félicitations républicaines à Michèle Rubirola élue maire de Marseille ! J'observe que les 2 plus grandes villes de France sont dirigées par des femmes… L'Europe devra être au RV pour aider notre belle ville de Marseille dans les grands chantiers qui l'attendent

Immense joie aux côtés de @MicheleRubirola Avec le @PrintempsMRS nous avons battu le RN, gagné Marseille à gauche et tourné la page de 25 ans de Gaudin. Félicitations à la nouvelle maire vive le Printemps vive Marseille ! pic.twitter.com/YCG0clpF6r

. @MicheleRubirola a été élue maire de #Marseille , 1ère femme à ce poste. Je lui adresse mes chaleureuses félicitations ainsi qu'à ses colistiers. Notre ville doit renouer avec la probité, la transparence et ériger la transition écologique en priorité absolue. pic.twitter.com/z9HZZOmqbG

Pour la première fois dans l’histoire de #Marseille une femme est élue maire. Je félicite @MicheleRubirola et son équipe. Je serai aux côtés de toutes celles et ceux qui travailleront pour faire progresser notre ville particulièrement sur le sujet du #logement . #Municipales2020 https://t.co/No8k6ex1RE

@olivia_fortin @MicheleRubirola je me réjouis de travailler avec vous et vos équipes pour le bien des 4,5,6 arrondissements que recoupe ma circonscription. J’œuvrerai sans relâche pour que l’Etat soit aux côtés de Marseille pour remettre notre ville au niveau qu’elle mérite. 🙏

Toutes mes félicitations Madame le Maire @MicheleRubirola pour votre élection à la mairie de #Marseille Je vous souhaite la réussite nécessaire pour améliorer la vie des marseillaises et des marseillais

Au terme d’une élection complètement folle, c’est officiel : @MicheleRubirola est la première femme, de surcroît écologiste, élue maire de Marseille. Elle hérite d’une ville blessée et fracturée mais un vent de renouveau souffle enfin sur la Canebière. L’horizon s’éclaircit ! pic.twitter.com/2xa61MVLL3

J’adresse toutes mes félicitations à Madame la Maire de Marseille @MicheleRubirola et au @PrintempsMRS pour cette belle victoire pour notre territoire qui ouvre des perspectives nouvelles et un véritable espoir. Les défis sont nombreux, il faudra du courage et de la determination