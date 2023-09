Share on Facebook

Share on Twitter

Le quotidien Libération a publié jeudi 31 août une tribune signé par Sébastien Bales, adjoint au maire de Marseille, élu Europe écologie les Verts, en charge pour la majorité municipale de la transition écologique. La prise de position concerne les datas centers qui selon lui, représentent de nombreux dangers. Les demandes énergétiques d’opérateurs pour installer des data centers à Marseille représenteraient la consommation électrique de 150 000 habitants affirme-t-il dans un tweet.



Capture d’écran X

Sébastien Barles affirme en outre que d’ici 2030, les data centers consommeront 13% de l’énergie mondiale. L’adjoint au maire de Marseille estime alors qu’il est urgent de réguler ce secteur et de mettre en place une meilleure planification territoriale pour ces infrastructures numériques. Il préconise également la nécessité d’une fiscalité adaptée pour compenser les impacts négatifs subis par les États et les collectivités qui accueillent ces data centers. En outre, dans un contexte de crise écologique, Sébastien Barles appelle à évaluer l’impact environnemental des choix technologiques en fonction de leur utilité sociale et à repenser la société numérique dans son ensemble.

Ce n’est pas la première fois que Sébastien Barles et les écologistes montent au créneau contre le développement de l’industrie numérique et les centres de données. En novembre dernier, plusieurs membres d’EELV demandaient un moratoire sur les nouveaux projets. Le président du groupe spécialisé Digital Realty France (ex-Interxion), Fabrice Coquio, avait vivement réagi dans les colonnes de Gomet’ à cette prise de position.

Lien utile :



Data center : Digital Realty obtient le silo à sucre du GPMM pour MRS 5