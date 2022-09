Vive émotion jeudi 1er septembre dans le deuxième arrondissement de Marseille, une semaine après l’accident qui a coûté la vie à un cycliste de 35 ans. Sur les coups de 18 heures, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées sur le lieu du drame, à l’intersection entre le boulevard de Paris et la rue Melchior Guinot. Cyclistes et piétons ont répondu à l’appel lancé en début de semaine par l’association Ramdam, en hommage aux deux cyclistes fauchés. Pour l’heure, la police n’a pas officiellement communiqué sur les conditions de l’accident.



Dans un silence bien souvent rompu par le balai vrombissant des automobilistes, un vélo blanc est installé en appui sur une barrière de protection. On dépose à son chevet une gerbe, un bouquet de fleurs, blanches elles aussi. On boucle également des anti-vols, afin que perdure la mémoire du père de famille décédé de manière tragique, quelques minutes après avoir déposé son enfant à la crèche. L’autre victime de ce drame, la mère, a perdu une partie de sa jambe dans l’accident.

Une gerbe est déposée devant le vélo blanc (crédit : Anne-Laurence Beaudoin, référente locale 60 millions de piétons)

Après l’émoi, la colère des cyclistes

Après une longue minute de silence, le vice-président du collectif Ramdam, Frédéric Serres, prend la parole. L’émoi laisse place à la colère. « Nous déplorons une situation qui perdure depuis des années (…) Marseille est encore à ce jour la plus hostile à tous les modes de transports alternatifs à la route », s’égosille le cycliste, à quelques mètres d’un carrefour routier de plus en plus bruyant. Face à un auditoire accablé, il décrit « l’enfer quotidien des piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite ».



Selon lui, à Marseille, les infrastructures de transports n’ont été pensées « que pour la voiture et les deux-roues motorisés ». Et le baromètre 2021 de la Fédération des usagers de la bicyclette (Fub) lui donne raison – Marseille est classée dernière parmi les grandes villes françaises. Frédéric Serres qualifie par ailleurs le boulevard de Paris de « pousse-au-crime en matière de sécurité routière ». Cet axe très fréquenté est censé accueillir d’ici 2024 une des futures lignes sécurisées du plan vélo piloté par la Métropole Aix-Marseille Provence.

À gauche, Frédéric Serres, vice-président de l’association Ramdam (crédit : Rémi Liogier)

Ramdam appelle des changements face à la « tyrannie du tout-routier »

Si les cyclistes marseillais saluent l’apparition à Marseille d’une zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) dans le centre-ville élargi, ils attendent plus d’aménagements cyclables, et plus de sécurité pour les piétons et les vélos. Par la voix de Frédéric Serres, Ramdam demande « la limitation de vitesse à 30 km/h dans cette ZFE, le réaménagement des axes coupe-gorge, et une verbalisation systématique de toutes les infractions (…) en particulier les excès de vitesse et les stationnements illicites ». Des mesures « impératives pour éviter de nouveaux drames et pour favoriser l’essor d’autres modes de déplacement », juge l’association.

La place des cyclistes et des scooters dans la ville : quelle cohabitation ?

Présents lors de l’hommage, les élus marseillais écologistes Didier Jau, le maire des 4e et 5e arrondissements, et Christine Juste, adjointe du maire de Marseille en charge notamment de l’Environnement, se rangent du côté des cyclistes. « Il va falloir transformer l’espace public (…) c’est une nécessité de se tourner vers les modes de transport actifs », nous glisse Didier Jau. En 2023, après la réforme métropolitaine, la Ville de Marseille pourrait récupérer la compétence voirie, actuellement détenue par la Métropole. En revanche, la mairie est déjà responsable de la sécurité et du stationnement. « 350 policiers municipaux vont être recrutés (…) et on continue de développer la vidéosurveillance », promettent les deux élus.

🚴 Malgré la pluie, @VelosenVille distribue aux cyclistes marseillais sa propre vignette crit’air pur.



▶️ L’association veut promouvoir les mobilités actives et réclame l’aménagement de nouvelles pistes cyclables.#marseille #velo pic.twitter.com/bgZw3JvclB — Gomet’ (@Gometmedia) September 2, 2022

