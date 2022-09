L’ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve a assisté à la rentrée de l’Institut de droit des affaires (Ida) de la faculté de droit et de science politique d’Aix-en-Provence jeudi 1er septembre, en qualité de parrain de la promotion 2022/2023. Il succède ainsi à Jérôme Gavaudan, président du Conseil National des barreaux et parrain de la promotion 2021/2022.

Celui qui est aujourd’hui revenu à la vie civile et exerce comme associé au sein du cabinet d’avocats August Debouzy, a dispensé quelques conseils aux aspirants juristes massés dans l’amphithéâtre David. « Vous êtes une génération confrontée à des défis inédits et à la question de la finitude du monde. Or, beaucoup de défis de la mondialisation actuelle trouvent leur solution dans le droit […]. C’est aussi un formidable outil de résilience des entreprises », a-t-il exposé en propos liminaires.

Il est également revenu sur son expérience au gouvernement, en particulier en tant que ministre de l’Intérieur (2014-2016) : « Je suis suffisamment démodé, paraît-il, pour vous détailler davantage la conception qui était la mienne lorsque nous avons mis en place l’état d’urgence, à la suite des attentats de 2015. […] Aucun ministre de l’Intérieur n’éprouve de jouissance à limiter les libertés publiques. Il s’agissait de mettre en œuvre un régime exorbitant de droit commun. Je déplore d’ailleurs que ceux qui l’aimaient encore moins que moi et avaient promis d’y mettre fin l’aient finalement inscrit dans le droit commun » a-t-il également lancé, ciblant à demi-mots le gouvernement d’Emmanuel Macron de l’époque et la loi contre le terrorisme de novembre 2017. Pour finir, Bernard Cazeneuve a terminé en rendant un vibrant hommage à l’écrivain Albert Camus, qui donne son nom à cette nouvelle promotion.

Claude-Albéric Maetz, Isabelle Grossi, Jean-Luc Chauvin et Bernard Cazeneuve (crédit : JRG / Gomet’)

A l’occasion de cette rentrée, les co-directeurs de l’Ida, Isabelle Grossi et Claude-Albéric Maetz, ont annoncé la signature de deux partenariats. Le premier, signé avec la Chambre de commerce et d’industrie d’Aix-Marseille Provence, vise à « rapprocher les étudiants de l’Ida du monde de l’entreprise.» « Nous comptons sur vous pour aider les entreprises du territoire soit en tant que futurs collaborateurs, soit en temps que juristes d’entreprise », espère ainsi le président de la CCIAMP Jean-Luc Chauvin. Le second partenariat implique l’IDA et Kedge Business School.

