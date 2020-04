Share on Facebook

Share on Twitter

En cette période de confinement forcé, les chanceux qui ont un balcon ou une terrasse souffrent moins que d’autres. Pour les autres, tous les moyens sont bons pour se sentir moins enfermés : à l’approche des beaux jours, beaucoup redoublent d’imagination, entre bronzette et loisirs, pour apprendre à vivre fenêtres ouvertes.

Phénomène inspiré de nos voisins Italiens, en confinement depuis plus longtemps que nous, les soirées au balcon commencent à séduire en France, où l’heure de l’apéritif est une tradition bien ancrée. Le concept : chacun est invité à se poster à son balcon le vendredi soir pour faire la fiesta à distance … Un premier essai plutôt concluant avait été lancé vendredi dernier, initié par Le Bonbon Marseille. Dans la cité phocéenne et dans le reste du pays, les Français ont répondu présent à l’appel de l’apéro, et les quartiers se sont parfois transformés en boîtes de nuit à ciel ouvert.

j’ai pas les mots MERCI LA FM ❤️❤️ #RESTEZCHEZVOUS ✊🏻✊🏻✊🏻 pic.twitter.com/gdXkzU8A6g — SOSO MANESS (@sosomaness) March 22, 2020

Les balcons ne servent pas qu’à faire la fête : ils permettent aussi de s’exprimer. Depuis le début du confinement, chaque soir, à 20 heures pétantes, la France se met au balcon pour acclamer le personnel hospitalier, dans un bel élan de solidarité nationale.

🔷️ Il est 20h00 à #Marseille et les marseillais applaudissent infirmiers, infirmières, aides soignants pour les remercier de leur courage et de leur travail remarquable pour lutter contre le [#Covid_19🚨] !!! BRAVO 👏👏👏 #RESTEZCHEZVOUS #SolidariteCOVID19 @marseille pic.twitter.com/On4daUlSpn — 🇫🇷 Florian Allain 🇩🇿 (@FlorianAllain) March 18, 2020

A Montreuil, pour redonner vie au confinement, les artistes n’hésitent pas à faire profiter leurs voisins de leur talent musical. Une initiative que soutient la ville de Montreuil, qui publie des vidéos de ces concerts improvisés : l’accordéoniste Karine Huet a ouvert le bal samedi dernier, faisant vibrer tout le quartier de ses accords jazzy aux accents brésiliens.

#MusiqueAuBalcon à #Montreuil

Quand Karine Huet s’empare de son accordéon et joue pour son voisinage confiné. pic.twitter.com/e6n1qohRP2 — Ville de Montreuil (@montreuil) March 22, 2020

Lien utile :

Retrouvez l’actualité du coronavirus dans notre rubrique santé.