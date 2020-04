En partenariat avec le laboratoire Alphabio, la mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille a décidé d’organiser sa propre campagne de dépistage massif du covid-19. Le test de dépistage sera organisé mardi et mercredi prochain, de 8h30 à 13h dans le parc de Bagatelle à la mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille, et sera ouvert aux personnes munies d’une prescription médicale, sur rendez-vous.

Pour ceux qui n’auraient pas d’attestation, une visite médicale peut être prévue sur place, mais seulement « dérogatoire ». « Nous veillerons à ce que le dépistage se fasse dans le respect des règles de sécurité sanitaire » assure le maire de secteur, Yves Moraine. Si l’essai est concluant, les tests devraient se poursuivre les semaines suivantes. Le maire de secteur tient à préciser que le test est gratuit : « tout est pris en charge par la sécurité sociale ». De son côté, le laboratoire ne devrait pas faire de bénéfices non plus, mais « s’il venait à en faire, nous voulons qu’ils soient reversés à une association, et pourquoi pas à l’IHU ? » continue l’élu. L’Institut Hospitalo-Universitaire, dirigé par l’infectiologue Didier Raoult, est le premier établissement à avoir promu une campagne massive de dépistage. Depuis, 3000 tests y sont réalisés chaque jour.

« Il faut tester un maximum de Français »

« Ayant été malade moi-même du covid-19, je voulais apporter ma pierre à l’édifice dans la lutte contre la maladie. Cela me semblait légitime de pouvoir faire bénéficier les Marseillais d’un dépistage, nous faisons cela en réponse à un besoin de leur part d’être rassurés », explique Yves Moraine. Ce dernier est un convaincu de la doctrine édictée par le professeur Didier Raoult : « on ne peut pas appliquer en temps de guerre les méthodes technocratiques qu’en temps de paix ». C’est donc tout naturellement que l’élu s’est rapproché du laboratoire Alphabio pour concrétiser ce projet. « Le directeur du laboratoire [Philippe Halfon] et moi avons la même vision de la sortie de crise » à savoir un dépistage massif de la population.

