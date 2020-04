La période de confinement bouleverse le quotidien. C’est particulièrement vrai pour les personnes handicapées ou âgées. Privées de la compagnie et de l’aide de leurs proches, ces personnes se retrouvent souvent isolées. C’est pourquoi la mairie de Vitrolles a décidé de mettre en place le service Allo’ Courses, afin d’aider les personnes qui peuvent difficilement se déplacer.

Ce service s’adresse aux Vitrollais de plus de 65 ans inscrits sur le registre nominatif des personnes vulnérables du CCAS ou n’ayant pas de tiers (famille, aide à domicile, voisins) pouvant effectuer leurs courses, ou ceux en situation de handicap. Pour en bénéficier, ces personnes doivent s’inscrire au numéro suivant : 04.42.77.93.93, au plus tard le vendredi précédent la livraison, qui a lieu tous les mercredis. Pour sa première matinée de lancement, Allo’ Courses suscite déjà un fort engouement, avec une quarantaine d’appels.

La livraison est totalement gratuite et se déroule dans le respect des règles de sécurité sanitaire, par des agents municipaux volontaires, qui effectuent eux-mêmes les courses dans les commerces afin de limiter le nombre de personnes impliquées dans la chaîne de livraison. Le montant du panier se situe entre 20 et 25 euros, et est identique pour tous les souscripteurs, avec un effort de variété dans les denrées proposées : fruits, légumes, produits laitiers, conserves, épiceries sucrée et salée… Le contenu varie d’une semaine à l’autre, et tient compte des remarques des souscripteurs. Une phase test a déjà été mise en place la semaine dernière et a montré satisfaction. En plus des denrées alimentaires, une attestation de déplacement est également glissée dans le panier, afin d’aider les personnes qui n’ont pas d’imprimante.

Une belle initiative qui s’inscrit dans la continuité de la vague de solidarité apparue depuis le début de la crise.

