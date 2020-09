Le 20e Forum des Entrepreneurs de l’Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13) a lieu ce vendredi 4 septembre 2020, malgré le contexte sanitaire, au cinéma La Joliette avec un leitmotiv plein d’espoirs : « Renaître, Rassembler, Réinventer et Relancer ».

Ces quatre verbes résonnent avec l’ambition post-confinement d’un nouveau départ u nouveau monde économique : refaire surface en créant du lien et en innovant. Ce rendez-vous emblématique de la rentrée des décideurs est pour les entreprises locales un moment clé pour échanger et développer de nouvelles idées. Forte d’un réseau de 11 000 entreprises, l’UPE13 œuvre depuis 150 ans pour accompagner et stimuler les entrepreneurs de la région. En tant que première communauté d’entrepreneurs des Bouches-du-Rhône, l’UPE13 est plus que jamais d’utilité publique pour remonter la pente et renouer avec la croissance économique. Philippe Korcia, le président de l’UPE 13 dit vouloir insuffler à l’occasion de cette 20e édition du Forum des entrepreneurs « de la force, de la confiance et de l’envie. »

Forum des entrepreneurs : un programme inspirant

Plusieurs ateliers et interventions viendront animer l’événement avec en oint d’orgue la prise de parole très attendue de l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qui témoignera de son expérience de gestion de crise en 2008.

Salle 7 – de 11h30 à 12h30. Uniquement sur invitation. Retransmission salle 8. Possibilité d’écoute sur le grand écran au niveau du hall d’accueil du cinéma.

Live streaming sur la page Facebook UPE 13.

A noter aussi qu’un grand plateau se tiendra à 15 heures tapantes, animé par Pierre Mangin du magazine Forbes France, avec Jean-Bernard Levy le Président directeur général d’EDF, Jean-Marc Boursier, directeur général adjoint du groupe Suez, Renaud Muselier, le président Région Sud, André Cartapanis membre du Cercle des Économistes, Bruno Cagnol, le directeur général de Foselev et président du club Top 20, ainsi que Patrick Martin président délégué du Medef.

Un respect strict des consignes sanitaires

Tout au long de la journée, les organisateurs du Forum, veilleront bien à ce que toutes les normes sanitaires soient respectées à la lettre, soit :

le port du masque sera obligatoire dans l’enceinte du cinéma

le gel hydro alcoolique sera à disposition devant toutes les entrées des salles de cinéma

la jauge sera limitée pour maîtriser la circulation et le flux des participants

le badge est envoyé par mail avant l’événement et à imprimer obligatoirement pour le présenter à l’entrée

Règles sanitaires (Crédit : UPE13)

Une application made in UPE 13

Cette année l’UPE13 a fait fort en développant une application dédiée à ses événements et aux actualités économiques, sociales, RH et juridiques. Pendant le Forum des Entrepreneurs, cette application à télécharger sur Google Play Store ou l’App Store permettra également d’accéder à toutes les informations pratiques. Et en se créant un compte, on peut même discuter avec toute la communauté des entrepreneurs ! A noter que la rédaction de Gomet’ sera présente toute la journée au 2e étage du cinéma dans l’espace médias pour récolter vos infos et interviews !

