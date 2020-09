Le président de l’Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13) avait donné rendez-vous à la presse mercredi 2 septembre, au dernier étage du Sofitel, pour un petit-déjeuner de rentrée. Au menu d’abord, la présentation du prochain Forum des entrepreneurs qui se déroule ce vendredi 4 septembre. Exceptionnellement celui-ci quitte son antre traditionnel de l’école Kedge à Luminy pour « descendre » en ville, au cinéma La Joliette au coeur du quartier d’affaires Euroméditerranée. « J’ai voulu une 20e édition exceptionnelle » assure Philippe Korcia qui se félicite notamment de la présence de personnalités et de médias nationaux durant l’événement (voir le programme complet page suivante et sur le site de l’UPE 13).

L’intervention de l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, en fin de matinée sera particulièrement écoutée. « Par sa présence, nous avons eu envie de comprendre et de faire comprendre quelles sont les similitudes de la crise économique que nous traversons avec celle de 2008. Son retour d’expérience nous apportera à tous une vision et de la hauteur » explique Philippe Korcia qui veut insuffler à l’occasion de l’événement « de la force, de la confiance et de l’envie. » Il poursuit : « C’est un match que nous menons face au Covid… je vous garantie que l’on va y arriver. » Un état d’esprit combatif qu’il juge particulièrement nécessaire face une situation économique générale préoccupante et alors que l’épidémie de Covid n’en finit pas.

Philippe Korcia : 20 000 entreprises menacées sur le territoire

A la veille de la présentation par le gouvernement de son plan de relance dont il espère beaucoup, Philippe Korcia ne cache sa préoccupation face à la « crise fracassante » provoquée par l’épidémie de coronavirus. « Cela fait plus de six mois que nous sommes dans une crise économique grave, avec 55 jours de confinement qui a complètement plombé notre économie. » Il maintient l’image qu’il avait employée au printemps dernier de véritable « tsunami. (…) C’est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a des vaques successives. On a tous peur que la plus meurtrière arrive en octobre.» Au total il estime à 20 000 le nombre d’entreprises du territoire, sur les 100 000 recensées, qui pourraient être en grande difficulté dans les mois qui viennent. L’ensemble des secteurs sont touchés.

« Je le dis très calmement et très tranquillement, il sera impossible de rembourser ce PGE. » Philippe Korcia

Mais les mesures du plan d’urgence du gouvernement pourraient atténuer l’impact de la crise actuelle et réduire de moitié ce chiffre observe Philippe Korcia. Il estime que bon nombre de TPE et PME ne pourront pas rembourser le prêt garanti par l’Etat (PGE) contracté par les entreprises au printemps dernier. « Je le dis très calmement et très tranquillement, il sera impossible de rembourser ce PGE.» Comment alors le financer ? « Il y a des pistes ouvertes comme la possibilité d’un prêt participatif mais certaines TPE-PME ne pourront pas rembourser, il faut les protéger. » Et de poursuivre: « Ce que je ne veux pas, c’est que la situation devienne telle que cela provoque une fracture sociale.»

Outre les solutions attendues pour sortir par le haut du PGE, l’UPE13 attend d’autres mesures comme le maintien du chômage partiel jusqu’en juin 2021. Le syndicat patronal plaide également pour des aideset exonérations pour les secteurs les plus touchés comme le tourisme, l’aéronautique ou encore les commerces ainsi que l’abandon des charges fiscales et sociales qui n’ont pas été versées.

